DGAP-News: CLIQ Digital erweitert Live-Sport-Angebot: Kooperation mit Sportdigital

23.05.2022 / 11:00

2-Jahres-Lizenzvertrag für internationalen Live-Fußball, Fun- und Action-Sports sowie Outdoor-Sportarten, Motorsport und Reitsport

Ansprache neuer Zielgruppen

Wichtige Erweiterung der Content-Bibliothek zur Weiterentwicklung der Kategorie Sport

DÜSSELDORF, 23. Mai 2022 Die CLIQ Digital AG hat einen zweijährigen Lizenzvertrag mit der in Hamburg ansässigen Sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH unterzeichnet. Drei TV-Sportkanäle werden damit in die deutschsprachigen Multi-Content-Portale aufgenommen. Neue Inhalte Der neueste Content-Deal bietet CLIQ-Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu drei TV-Kanälen, die internationalen Fußball, Fun- und Action-Sports sowie Reitsport zeigen. Sportdigital FUSSBALL zeigt rund um die Uhr ca. 800 Live-Fußballspiele pro Saison aus derzeit 21 internationalen Ligen: Asien am Morgen, Europa am Nachmittag und Abend, Amerika in der Nacht. Zu den Ligen gehören die niederländische Eredivisie", die US-amerikanische MLS", die polnische Ekstraklasa", die portugiesische Primeira Liga" und die japanische J-League". Alle Spiele werden auf Deutsch präsentiert und kommentiert, verschiedene Gäste und Experten sind in der eigenen Live-Talkshow zu Gast. Darüber hinaus werden die Zuschauer in Highlight-Shows der Top-Ligen, wöchentlichen Zusammenfassungen und Nachrichtensendungen über alle wichtigen Themen informiert, einschließlich Transfers und Homestorys von Fußball-Megastars. EDGEsport ist ein Sender für Action- und Outdoor-Sport aus der ganzen Welt und eine Premiere für den deutschsprachigen Raum. EDGEsport zeigt Top-Events der Sportarten Skateboarding, Snowboarding, Mountainbiking, BMX, Cross-Motorsport, eSports, Kitesurfing und weiteren Wassersportarten sowie Segelevents, zum Beispiel exklusiv von der Vendée Globe. Zu den live übertragenen Sportereignissen gehören die Van Park Series (Skateboarding), die Dew Tour (Schneesport), die Road to MotoGP (Motorsport) sowie die Street League Skateboarding World Tour, die FISE World Series, Crankworx und die Freeride World Tour. Hinzu kommen zahlreiche Programme und Dokumentationen, die einen Blick hinter die Kulissen werfen. ClipMyHorse.TV ist ein rund um die Uhr ausgestrahlter Kanal, der sich ausschließlich auf den Pferdesport konzentriert. Zu den Programminhalten gehören Live- und Re-Live-Übertragungen von Spring- und internationalen Dressurwettbewerben sowie von Zucht- und Ausbildungsprogrammen, Dokumentationen und Tipps für das tägliche Training. Die neuen Sportinhalte sind besonders attraktiv für Fußballfans zwischen 20 und 29 Jahren, die sich für neue Trends und Technologien interessieren. Action-Sportarten haben weltweit rund 950 Millionen Fans, von denen 50 Prozent zwischen 16 und 19 Jahre alt sind. Die Zahl der erwachsenen Pferdesportfans in Deutschland beträgt fast 18 Millionen. Stellungnahmen des Managements Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit CLIQ und den extrem innovativen und spannenden Ansatz der Plattform. Dass wir hier vom Start weg gleich mit allen dreien unserer TV-Sender vertreten sind, ist Wertschätzung und Ansporn für uns und unsere Angebote gleichermaßen. Wir sind davon überzeugt, dass CLIQ eine hochinteressante Marktposition in der DACH-Region erschließen wird und freuen uns, mit unseren Sendern dabei zu sein, sagte Gisbert Wundram, Geschäftsführer von Sportdigital. Sportinhalte - und insbesondere Live-Sportinhalte - haben immer eine große Anziehungskraft auf neue Mitglieder und wir freuen uns sehr, jetzt mit Sportdigital, einem führenden Anbieter von internationalen Top-Fußballligen, zusammenzuarbeiten, sagte Ben Bos, Mitglied des Vorstands von CLIQ Digital. Wir können unseren Mitgliedern im deutschsprachigen Raum jetzt rund um die Uhr eine noch weiter aufgewertete Sportkategorie mit vielen spannenden neuen Sportarten anbieten.

Kontakte Investor Relations: Sebastian McCoskrie

s.mccoskrie@cliqdigital.com

+49 151 52043659 Julián Palacios

j.palacios@cliqdigital.com

+49 151 18476600 www.cliqdigital.com/investors Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@deekeling-arndt.com, +49 174 3358111 Finanzkalender Strategisches Update Mittwoch 15. Juni 2022 Halbjahresfinanzbericht 2022 und Videokonferenz Dienstag 2. August 2022 Finanzbericht Q3/9M 2022 und Videokonferenz Donnerstag 3. November 2022 Über CLIQ Digital CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance-Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2021 129 Mitarbeiter aus 32 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Produzenten von Inhalten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website unter https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auf LinkedIn | Facebook | Instagram.

23.05.2022

