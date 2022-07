DGAP-News: DEGIRO wird neuer globaler Hauptpartner des FC Sevilla

DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DEGIRO wird neuer globaler Hauptpartner des FC Sevilla



30.06.2022 / 11:59

DEGIRO wird neuer globaler Hauptpartner des FC Sevilla DEGIRO, eine Marke von flatexDEGIRO, wird auf den Trikots der Spieler des FC Sevilla zu sehen sein

Nach den positiven Erfahrungen von flatex, einer Marke von flatexDEGIRO, als Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach, setzt flatexDEGIRO die erfolgreiche Sportsponsoring-Strategie fort, um zusätzlich die Markenbekanntheit auf internationaler Ebene zu steigern

Spanien ist mit fast 250.000 Kunden in Rekordzeit zum zweitgrößten Markt von DEGIRO geworden

Die Partnerschaft zeigt das Engagement von flatexDEGIRO in diesem enorm wichtigen Wachstumsmarkt Frankfurt/Main - flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatanleger, gab heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem FC Sevilla bekannt, wonach DEGIRO ab dem 1. Juli 2022 zumindest für die nächste Saison der neue globale Hauptpartner wird. Im Rahmen der Partnerschaft wird die Marke DEGIRO auf der Vorderseite der Trikots des FC Sevilla zu sehen sein und das Unternehmen wird die offizielle Online-Investmentplattform des Vereins. Frank Niehage, Vorstandsvorsitzender der flatexDEGIRO AG: "Auf den Tag genau vor zwei Jahren wurde flatex Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach. Nun führen wir zusätzlich diese erfolgreiche Sportsponsoring-Strategie mit einer der stärksten und erfolgreichsten Mannschaften Europas auf eine internationale Ebene. Die Partnerschaft mit dem FC Sevilla zeigt auch unser Engagement in diesem enorm wichtigen Markt sowie die Ambitionen, mit denen wir Privatanlegern in Spanien den Zugang zum Kapitalmarkt eröffnen. Gerade im aktuellen Umfeld mit rasant steigender Inflation und niedrigen Zinsen ist es von größter Bedeutung, seine finanzielle Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen." José Castro, Vorsitzender des FC Sevilla, sagte: "Wir sind begeistert, dass wir DEGIRO, Europas führenden Online-Broker, als unseren neuen globalen Hauptpartner gewinnen konnten. Wir freuen uns, einen Partner an unserer Seite zu haben, dessen Werte, wie Innovation oder Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, von unserem Verein geteilt werden. Dank dieser strategischen Allianz werden beide Organisationen von zahlreichen Vorteilen profitieren. Der FC Sevilla wird als einer der bekanntesten europäischen Fußballvereine weiter wachsen, und wir werden DEGIRO dabei helfen, seine Ziele zu erreichen und seine Markenbekanntheit in Spanien und ganz Europa zu steigern." Muhamad Chahrour, CEO von DEGIRO und CFO der flatexDEGIRO AG: "Der FC Sevilla ist für uns ein fantastischer Partner, um die Markenbekanntheit von DEGIRO weiter auszubauen und gemeinsam den nächsten Schritt in unserer Wachstumsphase zu gehen. Der Verein hat es durch seine solide Arbeit geschafft, sich als aufstrebendes Spitzenteam sowohl in Spanien als auch in Europa zu etablieren, wo Sevilla mit jeweils sechs Titeln Rekordsieger des UEFA-Pokals und der UEFA Europa League ist. Als führender und am schnellsten wachsender Online-Broker in Europa können wir uns mit dieser Kombination aus Solidität und Erfolg voll identifizieren." Beide Organisationen werden zusammenarbeiten, um diese Partnerschaft zu einem großen Erfolg zu machen. Innovation und Menschen werden im Mittelpunkt ihrer gemeinsamen Projekte stehen und dazu beitragen, dass beide weiter wachsen. Mit fast einer Viertelmillion Kunden ist Spanien in Rekordzeit zum zweitgrößten Markt von DEGIRO herangewachsen. DEGIRO verfügt über eines der größten Produktangebote in Spanien und ganz Europa, und dies zu herausragend niedrigen Gebühren. Der Online-Broker hat über 80 internationale Auszeichnungen für seine Investmentplattform und App erhalten, darunter sechs Jahre in Folge den Titel "Bester Aktienbroker in Spanien" von Rankia. Die Mission von DEGIRO: Investitionen für jeden zugänglich machen, der seine finanzielle Zukunft selbst gestalten möchte. Verantwortungsvoll und intelligent. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation Telefon +49 (0) 69 450001 0

achim.schreck@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern. Mit mehr als 2 Millionen Kundenaccounts und über 91 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2021 ist flatexDEGIRO der größte Online-Broker für Privatanleger in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres Wachstum aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kundenaccounts ausbauen und 250 bis 350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - auch in Jahren mit geringer Volatilität. Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/en Über den FC Sevilla Der FC Sevilla ist der erfolgreichste Verein in Südspanien. Ein Meistertitel, sechs Titel in der UEFA Europa League, fünf Titel in der Copa del Rey, ein europäischer Superpokal, ein spanischer Superpokal und 18 andalusische Pokale zählen zu den Erfolgen des Vereins. Der 1890 gegründete Verein ist der zweitälteste Spaniens und steht in der historischen Rangliste von LaLiga auf Platz sechs. Im 21. Jahrhundert hat sich der FC Sevilla als drittstärkste spanische Mannschaft mit den meisten europäischen Titeln und Qualifikationen etabliert und ist mit seinen sechs Triumphen in der UEFA Europa League der absolute König der UEFA Europa League. Sevilla FC beendete die Saison 19/20 auf dem achten Platz der UEFA-Rangliste. In den Jahren 2006 und 2007 wurde der Verein von der International Federation of Football History and Statistics zur besten Mannschaft der Welt gewählt. Erfahren Sie mehr über den FC Sevilla unter https://www.sevillafc.es/en

30.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

