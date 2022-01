DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: momox wächst weiter im LogPark Leipzig

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: momox wächst weiter im LogPark Leipzig



18.01.2022 / 06:57

DEMIRE: momox wächst weiter im LogPark Leipzig

Langen, den 18. Januar 2022. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat die Beziehung zum größten Mieter des LogParks Leipzig, dem Re-Commerce-Unternehmen momox, gestärkt und langfristig ausgerichtet. Einerseits erweitert momox das bestehende Mietverhältnis um eine weitere komplette Logistikhalle mit integrierter Bürofläche mit einer Größe von rund 10.000 m². Zum anderen werden die bestehenden Mietverträge, die Flächen von rund 76.000 m² umfassen, bis 2026 verlängert.

"momox hat sich seit dem Start vor 18 Jahren sehr erfolgreich entwickelt und wächst weiter stark. Wir fühlen uns im LogPark Leipzig sehr wohl und nutzen die vielen Vorzüge dieses Logistik-Standortes sehr gerne. Dass für unseren nächsten Wachstumsschritt an diesem Standort die passenden Flächen zur Verfügung standen, haben wir natürlich gerne genutzt und darüber hinaus unser bestehendes Areal bereits heute langfristig gesichert", sagt Heiner Kroke, Vorstandsvorsitzender der momox AG.

Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der DEMIRE AG ergänzt: "Wir freuen uns sehr, dass momox im LogPark weiter prosperiert, wächst und sich langfristig bindet. Dafür haben wir gerne die nötigen Expansionsflächen mobilisiert. Wir sehen das auch als Beleg für die Attraktivität des DEMIRE LogParks, den wir in den letzten Jahren mit gezieltem Asset-Management repositionieren konnten."

Über momox



Die momox AG ist das führende Re-Commerce Unternehmen Europas. Der Second Hand Pionier kauft gebrauchte Bücher, Medienartikel und Kleidung von Verbraucher:innen zum Festpreis an. Nach umfassender Qualitätskontrolle werden die Artikel weiterverkauft: Die angekauften Bücher und Medienartikel wie CDs, DVDs/ Blu-rays & Spiele bietet momox bis zu 70 Prozent günstiger im Vergleich zum Festpreis in Deutschland auf medimops.de, in Frankreich auf momox-shop.fr und weltweit auf externen Online-Marktplätzen an. Die qualitätsgeprüfte Second Hand Kleidung, Schuhe und Accessoires werden auf momoxfashion.com zum Kauf angeboten.

Den Ankauf von gebrauchten Büchern, Medienartikeln und Kleidung bietet momox in Deutschland über momox.de sowie die Apps momox (iOS & Android) und momox Kleidung verkaufen (iOS & Android) an. Zusätzlich werden Bücher und Medien über die eigenen länderspezifischen Plattformen für Österreich sowie Frankreich & Belgien angekauft. Kund:innen verkaufen so eine große Anzahl nicht mehr genutzter Produkte schnell und mit geringem Aufwand zum Festpreis an momox. Den Weiterverkauf der Artikel und das damit verbundene Risiko übernimmt momox.

Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin beschäftigt derzeit mehr als 2.250 Mitarbeiter:innen an vier Standorten. Seit dem Start wurden über 250 Millionen Artikel an- und weiterverkauft. momox ist weltweit der größte Händler für gebrauchte Waren bei Amazon und bei eBay auf Platz Drei.

Weitere Presseinformationen sowie Bild- und Videomaterial erhalten Sie auf momox.biz.



Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - REALize Potential

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügt zum 31. Dezember 2021 über einen Immobilienbestand von 64 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 1,0 Million Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,7 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

