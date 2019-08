DGAP-News: Dermapharm setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 fort

DGAP-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Dermapharm setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 fort



23.08.2019 / 07:30

Dermapharm setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 fort

Konzernumsatz um 19% gegenüber Vorjahr auf 333 Mio. EUR gestiegen

Bereinigtes EBITDA mit 90 Mio. EUR rund 27% über Vorjahr

Bereinigte EBITDA-Marge von 25% auf 27% verbessert

Positiver Ausblick für Gesamtjahr 2019 bestätigt

Grünwald, 23. August 2019 ‒ Die Dermapharm Holding SE ("Dermapharm"), ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Therapiegebiete in Deutschland mit wachsender internationaler Präsenz, veröffentlicht heute ihre ungeprüften vorläufigen IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2019. Das Unternehmen ist in diesem Zeitraum erneut dynamisch gewachsen und konnte die Profitabilität weiter verbessern.

So erhöhte sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 um 19% auf 333 Mio. EUR (Vorjahr: 280 Mio. EUR). Deutlich überproportional zum Gesamtumsatz steigerte Dermapharm im Berichtszeitraum das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA). Das um Einmalkosten in Höhe von 8,5 Mio. EUR bereinigte Konzern-EBITDA legte um 27% auf 90 Mio. EUR zu (Vj.: 71 Mio. EUR). Entsprechend verbesserte sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 27,0% (Vj.: 25,4%). Das unbereinigte Konzern-EBITDA betrug 82 Mio. EUR, was einer Steigerung von 22% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (67 Mio. EUR) bzw. einer unbereinigten EBITDA-Marge von 24,6% entspricht.

Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE, kommentiert: "In den Ergebnissen des ersten Halbjahrs 2019 spiegelt sich der Erfolg unserer Wachstumsstrategie wider. Wir sind durch neue Produkteinführungen und Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios organisch gewachsen. Unsere Akquisitionen Trommsdorff und Strathmann konnten sehr erfolgreich integriert werden und tragen maßgeblich zum organischen Wachstum bei. Den spanischen Markt haben wir uns über die Euromed eröffnet und zugleich darüber das neue Segment ,Pflanzliche Extrakte' geschaffen."

Darüber hinaus hatte sich Dermapharm im März 2019 durch eine Minderheitsbeteiligung am niederländischen Cannabisproduzenten FYTA den Zugang zum Wachstumsmarkt für medizinisches Cannabis gesichert. Zuletzt erwarb Dermapharm 70% der Anteile an der fitvia GmbH mit Sitz in Wiesbaden. Neben Tee vertreibt fitvia Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel, Snacks und Müslis, die über ein Social Media- und Influencer-Marketingkonzept in mehreren europäischen Ländern erfolgreich vertrieben werden. Das Closing der Transaktion fand am 16. Juli 2019 statt, so dass fitvia erst im zweiten Halbjahr konsolidiert wird.

"Die Zukunftsaussichten sind für dieses Jahr und darüber hinaus sehr positiv. Entsprechend bauen wir unsere bestehenden Kapazitäten massiv aus. So feierten wir im April Richtfest für das neue Logistikzentrum in Brehna bei Leipzig. Der Neubau erweitert das bestehende Produktionsgelände um rund 12.400 qm auf insgesamt über 50.000 qm und schafft damit die logistischen Voraussetzungen für das weitere Wachstum der Dermapharm-Unternehmensgruppe", so Dr. Hans-Georg Feldmeier.

Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2019 bestätigt der Vorstand der Dermapharm Holding SE die für das Geschäftsjahr 2019 ausgegebene Prognose. Das Unternehmen geht weiterhin von einem Umsatzwachstum von 14 bis 19% gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg des bereinigten EBITDA von 17 bis 22% über dem Vorjahr aus.

Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2019 wird Dermapharm mit dem vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2019 am 12. September 2019 veröffentlichen.



IFRS Finanzkennzahlen im Vorjahresvergleich (vorläufig)

in Mio. EUR H1 2019 H1 2018 Veränderung Konzernumsatz 333 280 19% Bereinigtes Konzern-EBITDA* 90 71 27% Bereinigte EBITDA-Marge* (in %) 27,0 25,4 + 1,6pp Konzern-EBITDA 82 67 + 22% EBITDA-Marge (in %) 24,6 23,9 + 0,7pp

* EBITDA H1 2019 um Einmalkosten im Zusammenhang mit den Akquisitionen von Euromed und Fitvia, PPA-Effekten sowie Restrukturierungskosten bei Bio-Diät Berlin in Höhe von 8,5 Mio. EUR bereinigt. EBITDA H1 2018 um Einmalkosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Börsennotierung und den Akquisitionen von Strathmann und Trommsdorff in Höhe von 3,8 Mio. EUR bereinigt.



Unternehmensprofil:

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany"

Dermapharm ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln für ausgewählte Märkte in Deutschland. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München und ihren Hauptproduktionsstandort in Brehna bei Leipzig. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung, eigene Produktion sowie den Vertrieb von Arzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten für ausgewählte Märkte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Dermapharm verfügt über mehr als 900 Arzneimittelzulassungen für rund 250 Wirkstoffe, die als Arzneimittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel oder Ergänzende Bilanzierte Diäten vertrieben werden. Dieses Sortiment macht das Unternehmen unverwechselbar. Zu den Kernmärkten der Gesellschaft gehören derzeit neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Die Gesellschaft plant, ihre internationale Präsenz weiter auszubauen. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Parallelimportgeschäft, das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2018 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland. Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm über die spanische Euromed S.A., den führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen, zudem über Zugang zum Wachstumsmarkt für pflanzliche Arzneimittel.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie und zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen in den vergangenen 25 Jahren hat Dermapharm ihre Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft fortzuführen. Dabei setzt das Unternehmen auf eine Drei-Säulen-Strategie: die hausinterne Entwicklung neuer Produkte, die Ausweitung der internationalen Präsenz sowie weitere Akquisitionen.



