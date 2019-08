DGAP-News: Deufol SE: Deufol erhält Zuschlag für Siemens Logistik Zentrum

DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

Deufol SE: Deufol erhält Zuschlag für Siemens Logistik Zentrum (News mit Zusatzmaterial)



01.08.2019 / 17:20

PRESSEMITTEILUNG Siemens und Deufol: Partner in der Logistik Deufol erhält Zuschlag für Siemens Logistik Zentrum in NRW

Deufol, globaler Marktführer für Industrieverpackungen und angrenzende Dienstleistungen, geht mit Siemens Gas & Power eine neue Partnerschaft ein. Seit mittlerweile dreißig Jahren besteht eine enge Geschäftsverbindung zwischen dem Deufol-Standort in Mülheim an der Ruhr und der Siemens AG in Mülheim und Duisburg. Bisher war Deufol der Partner für alle Arten von Verpackungen und angrenzenden IT Lösungen für die Outbound Supply-Chain Prozesse mit direkten Schnittstellen zu den Siemens-IT-Systemen. Nun konnte Deufol im Rahmen einer Ausschreibung für Inbound-Lagerlogistik, mit dem Ziel alle Siemens Gas & Power-Einheiten im Ruhrgebiet zu konsolidieren, erneut überzeugen und hat den Zuschlag für dieses langfristige Projekt erhalten. Ausschlaggebend waren letztendlich das durch die langjährige Partnerschaft fundierte Prozess-Know-how sowie ein detailliert ausgearbeitetes Logistikkonzept, welches die hohe Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Deufol verdeutlicht. "Neben der - mit diesem Projekt verbundenen - sehr positiven Umsatzentwicklung, sehen wir mit der Erweiterung des Geschäfts ein großes Potential, unser Leistungsprofil in der Region weiter auszubauen bzw. zu verfeinern, um unsere Marktposition in weiteren Dienstleistungen entlang der Supply Chain zu festigen" erläutert Daniel Dreiner, Regional Operation Manager Deufol West, diesen Meilenstein für Deufol.



Bis zum Start der Dienstleistung im Februar 2020 werden nun gemeinschaftlich zwischen Siemens und Deufol Prozesse optimiert, Hallen umgestaltet und die Konsolidierung in ein Lager vollzogen. Der Vertrag zwischen Siemens und Deufol ist auf zunächst fünf Jahre geschlossen worden und unterstreicht erneut die langjährige partnerschaftliche Beziehung zwischen Siemens und Deufol. Über die Deufol-Gruppe:

Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, sowie innovative IT-Lösungen entlang der Supply Chain. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 90 Standorten in 11 Ländern vertreten und beschäftigt rund 2.300 Mitarbeiter. 2018 erreichte die Gruppe einen Jahresumsatz von 265 Mio. Euro. Kontakt:

Deufol SE

Claudia Ludwig

Johannes-Gutenberg-Straße 3-5

65719 Hofheim (Wallau)

Tel.: +49 (6122) 50 1228

Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild: http://newsfeed2.eqs.com/dlogistics/850679.html

Bildunterschrift: Siemens & Deufol



