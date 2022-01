DGAP-News: Deutsche Beteiligungs AG: Veränderung im Vorstand

DGAP-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Personalie

Deutsche Beteiligungs AG: Veränderung im Vorstand



21.01.2022 / 08:51

Deutsche Beteiligungs AG: Veränderung im Vorstand

Finanzvorstand Susanne Zeidler verlässt Unternehmen



Frankfurt am Main, 21. Januar 2022. Finanzvorstand Susanne Zeidler wird aus dem Vorstand der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) ausscheiden: Im Zuge von Gesprächen über die langfristige strategische Ausrichtung des Geschäftsmodells der DBAG sind der Aufsichtsrat und Frau Zeidler übereingekommen, dass Frau Zeidler zum 31. Januar 2022 ihr Vorstandsamt niederlegt und ihre Tätigkeit für die Gesellschaft beendet. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft dankt Frau Zeidler für ihre langjährige, erfolgreiche Tätigkeit für die Deutsche Beteiligungs AG und wünscht ihr für die Zukunft beruflich wie privat alles erdenklich Gute. Frau Zeidlers Aufgaben werden von den drei übrigen Vorstandsmitgliedern übernommen. Dabei wird Vorstandssprecher Torsten Grede vorübergehend auch die Verantwortung für den Finanzbereich tragen. Die Neubesetzung der Position des Finanzvorstands wird der Aufsichtsrat nach sorgfältiger Abwägung vornehmen.

Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG initiiert geschlossene Private-Equity-Fonds und investiert - überwiegend an der Seite der DBAG-Fonds - in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Potenzial. Ein Schwerpunkt ist seit vielen Jahren die Industrie. Ein zunehmender Anteil der Eigenkapitalbeteiligungen entfällt auf Unternehmen in den Wachstumssektoren Breitband-Telekommunikation, IT-Services/Software und Healthcare. Der langfristige, wertsteigernde unternehmerische Investitionsansatz macht die DBAG zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt 2,5 Milliarden Euro. Deutsche Beteiligungs AG

Unternehmenskommunikation Thomas Franke

Börsenstraße 1 60313 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 95 787-307 +49 172 611 54 83 (mobil)

E-Mail: thomas.franke@dbag.de

