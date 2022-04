DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE: Umfirmierung und Neubesetzung der Organe

DGAP-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Personalie

Deutsche Payment A1M SE: Umfirmierung und Neubesetzung der Organe



06.04.2022 / 19:43

Deutsche Payment A1M SE: Umfirmierung und Neubesetzung der Organe

* Die Gesellschaft firmiert und operiert zukünftig als Deutsche Payment A1M SE

* Im Rahmen der Satzungsänderung erfolgte ein Wechsel von einem monistischen in ein dualistisches System

* Der neu konstituierte Aufsichtsrat bestellt Alexander Herbst (CEO) und Dr. Tobias Hagemann (CFO) zu Vorständen der Gesellschaft

Berlin, 06. April 2022. Mit Eintragung in das Handelsregister wurde heute, am 6. April 2022, die Umfirmierung der Doralis SE in die Deutsche Payment A1M SE abgeschlossen und zeitgleich durch Satzungsänderung der Wechsel von einem monistischen in ein dualistisches System vollzogen. Diese Änderungen stehen in Zusammenhang mit der jüngst vollzogenen Verschmelzung der Deutsche Payment A1M AG auf die Doralis SE und der dadurch erfolgten wirtschaftlichen Neugründung und Aufnahme eines operativen Geschäfts.

Die Deutsche Payment A1M SE hat zum Ziel, eines der führenden deutschen Unternehmen im Geschäftsfeld bargeldloser Zahlungen zu werden. Dabei hat sich die Deutsche Payment insbesondere der Optimierung dieser Prozesse bei Geschäftskunden verschrieben. Gegenstand der Tätigkeit der Gesellschaft ist derzeit die entgeltliche Vermittlung von Geschäftskunden an lizensierte Zahlungsdienstleister. Zukünftig sollen weitere Geschäftsbereiche erschlossen werden, um möglichst viele Leistungen entlang der Wertschöpfungskette bargeldloser Bezahlvorgänge anbieten zu können. Zu diesem Zweck verfolgt die Gesellschaft europaweit eine sog. Buy & Build-Strategie, in deren Rahmen neben der Eigenentwicklung von Leistungsangeboten auch der Erwerb von Payment-Unternehmen geprüft werden soll. Durch die Notierung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf fügt die Deutsche Payment A1M SE hierbei nun über die Möglichkeit, eigene Aktien als Akquisitionswährung einsetzen zu können.

Der Aufsichtsrat hat sich bereits heute konstituiert. Zum Vorsitzenden wurde Alexander Eberl gewählt. Herr Eberl verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen, einschließlich C-Level, bei Branchenführern, insbesondere im Bereich der Restaurantbranche und angrenzender Technologie- und Payment-Branchen. Er sammelte umfangreiche Erfahrung in Aufsichtsrats- und Beiratsfunktionen, ist als Investor und Berater tätig und tritt regelmäßig als Keynote- und Panel-Speaker auf. Neben Herrn Eberl gehören Florian Distler und Jan Valentin dem Aufsichtsrat an. Florian Distler verfügt über besondere Expertise in den Bereichen Corporate Development, Strategie, Operational Excellence sowie der Implementierung neuer Geschäftsmodelle und war sowohl als Unternehmensberater als auch in verschiedenen Führungspositionen auf Unternehmensebene tätig. Jan Valentin ist Experte in den Bereichen Investment, Business Strategy, Marketing, Product Development & Change Management und verfügt über umfangreiche Erfahrung in Führungspositionen bei Unternehmen der Reise- und Nachrichtenbranche.

Zu Vorständen der Gesellschaft wurden Alexander Herbst (CEO) und Dr. Tobias Hagemann (CFO) bestellt. Alexander Herbst gilt als Pionier der Payment-Branche und blickt auf eine mehr als zwanzigjährige Tätigkeit in Führungspositionen von Zahlungsdienstleistern und Unternehmen ähnlicher Branchen zurück. So hat er u.a. als Finanzvorstand die Wirecard AG in den Anfangsjahren bis zum Dezember 2002 mit aufgebaut und konnte während seiner seit März 2013 für knapp drei Jahre ausgeübten Tätigkeit als Vorstand der Simfy AG, einem Pionier aus dem Musik-Streaming-Bereich, deren Ergebnis deutlich steigern. Herr Herbst war seit 2003 Geschäftsführer der A1M GmbH, die später zur Deutsche Payment A1M AG wurde. Seit 2014 war er Vorstand und CEO der Deutsche Payment A1M AG. Dr. Tobias Hagemann ist Steuerberater und war seit Januar 2022 als Finanzvorstand für die Deutsche Payment A1M AG tätig. Zuvor war der ausgewiesene Experte für Bilanzierung und Steuerrecht in der Beratung aktiv, zuletzt als Partner der internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Mazars. Neben seiner praktischen Tätigkeit lehrt Dr. Hagemann an verschiedenen renommierten Universitäten und ist regelmäßig als Speaker tätig. Gemäß der Geschäftsordnung des Vorstands verantwortet Herr Herbst die Bereiche Sales, Business Development, Operations und Marketing, während Herr Dr. Hagemann für die Bereiche Finanzen, einschließlich Investor Relations, Legal, Corporate Governance und HR verantwortlich zeichnet.

Kontakt: Ingo Janssen (Investor Relations)

Telefon: +49 (0)40 6378 5410

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

Über Deutsche Payment

Erfolgreiche Unternehmen begeistern die Kunden nicht nur mit einem attraktiven Angebot. Digitale Bezahllösungen, die positiv auf die Customer Experience einzahlen - online, mobil und am Point of Sale - sind der Schlüssel zu erfolgreicher Kundenbindung. Unsere Mission ist es, die Profitabilität von Unternehmen in der Online-Welt zu erhöhen und "Customer Value" als entscheidenden Wettbewerbsvorteil für digitale Kauferlebnisse neu zu definieren.

- Innovationstreiber für die Cashless Society -

Deutsche Payment ist ein innovationsgetriebener Solitär in der Payment-Landschaft basierend auf einer einfachen Idee: höchste Conversion Rate bei minimalen Risiken und Kosten. 2003 gestartet in der deutschen Hauptstadt Berlin, verfolgen wir seit Beginn konsequent unser Ziel: innovative Payment Lösungen für Top Tiers und mittelständische Unternehmen zu schaffen, die einfach zu integrieren sind und sich fortwährend an die sich ändernden Bedürfnisse der Käufer und Käuferinnen anpassen. Gleichgeblieben ist über die Jahre nur eines: unsere Unabhängigkeit.

Mehr Informationen unter

www.deutsche-payment.com