DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Ausplatzierung der Anleihe 19/24

DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Ausplatzierung der Anleihe 19/24



08.02.2022 / 14:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Ausplatzierung der Anleihe 19/24

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat ihre Anleihe 19/24 (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) erfolgreich von 87 Mio. EUR auf 100 Mio. EUR aufgestockt. Die Platzierung wurde nahe am aktuellen Börsenpreis zu einem Kurs von 102% platziert. Die zusätzlichen Mittel sollen zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Öl- und Gasförderung in den USA verwendet werden. Die Platzierung erfolgte durch die ICF BANK AG aus Frankfurt am Main.

Mannheim, 8. Februar 2022

Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold und Wolfram runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de