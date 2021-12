DGAP-News: DEWB beteiligt sich an The NAGA Group AG

DGAP-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

DEWB beteiligt sich an The NAGA Group AG



14.12.2021 / 10:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEWB beteiligt sich an The NAGA Group AG



Beteiligung erfolgt mittelbar über ein SPV von Christian Angermayers Apeiron Investment Group

Jena, 14. Dezember 2021 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt die Beteiligung am Neobroker The NAGA Group AG, Hamburg (im Folgenden "NAGA"), bekannt. Das Engagement erfolgte mittelbar durch die Beteiligung der DEWB an einem SPV der Apeiron Investment Group Ltd., der privaten Investmentgesellschaft des Unternehmers und Investors Christian Angermayer. Deren Einstieg bei NAGA erfolgte im Rahmen einer Kapitalerhöhung über 22,7 Millionen Euro im September 2021 zu 5,40 Euro je Aktie. Neben Apeiron beteiligte sich auch Igor Lychagov, Gründer von Exness, einer der weltweit größten Brokerage-Firmen mit einem monatlichen Handelsvolumen von einer Billion US-Dollar. Zusätzlich zur Kapitalerhöhung übernahm Apeiron im Rahmen einer Sekundärtransaktion ein Aktienpaket von Finanzinvestor FOSUN Group sowie weiteren Altaktionären. NAGA ist einer der am stärksten wachsenden Neobroker weltweit, der mit einem breiten Produktangebot für persönliche Finanzgeschäfte ein soziales Netzwerk mit einer Tradingplattform, einer Krypto-Infrastruktur und Zahlungsanwendungen verbindet. Daneben bietet das innovative Fintech Finanzdienstleistungsunternehmen Zugang zur eigenen Technologieplattform im Rahmen eines Software-as-a-Sercive-Modells (SaaS). NAGA-Partner können ihren Kunden mit diesem White-Label-Angebot Zugriff auf die Inhalte und Handelsinformationen der ständig wachsenden NAGA-Community ermöglichen, ohne die Kontrolle ihres Kundenstamms und Trading-Flows aufzugeben, und steigern durch besseren Content und zusätzliche Produktfeatures die Attraktivität des eigenen Angebots. Mit einer weiteren Kapitalerhöhung zu 8,00 Euro je Aktie sicherte sich NAGA im November zusätzliche 34 Millionen Euro. Die neuen Aktien wurden bei einem führenden europäischen Finanzinvestor und weiteren institutionellen Investoren platziert. Mit den Mitteln der Finanzierungsrunde soll das bereits hohe Wachstumstempo von NAGA weltweit nochmals deutlich beschleunigt werden. Bereits heute hat NAGA mehr als eine Million registrierte Konten, ist in mehr als 100 Ländern tätig und plant für das laufende Geschäftsjahr eine profitable Umsatzsteigerung von mehr als 100% gegenüber dem Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2022 strebt NAGA den Börsengang und die damit verbundene Notierungsaufnahme an der US-Technologiebörse Nasdaq an.

***** Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 20 Jahren über 390 Millionen Euro in 64 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer fast 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

Kontakt:

DEWB AG

Marco Scheidler

Fraunhoferstraße 1

07743 Jena

Tel.: +49 (0) 3641 31000 30

Fax: +49 (0) 3641 31000 40

ir@dewb.de

www.dewb.de

Über NAGA

NAGA (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.

14.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de