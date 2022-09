DGAP-News: DIC Asset AG: Uptown Tower und Campus C erreichen Green-Building-Standard

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien/ESG

Presseinformation DIC Asset AG: Uptown Tower und Campus C erreichen Green-Building-Standard Uptown Tower und Campus C von BREEAM mit Sehr gut im Bestand ausgezeichnet

Anzahl von Green Buildings im Eigenbestand wächst weiter

Planmäßige Umsetzung der ESG-Strategie für beide Segmente Frankfurt am Main, 6. September 2022. Die DIC Asset AG (DIC), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat vor wenigen Tagen die Green-Building-Zertifikate für die im Vorjahr erworbenen Münchner Objekte Uptown Tower und Campus C erhalten. Wie geplant wurde das Niveau Sehr gut im Bestand beim internationalen Anbieter BREEAM erreicht. Die Anzahl der Green Buildings im Eigenbestand steigt damit auf sechs. Der Uptown Tower wurde zum Jahresende 2021 an eine Gruppe institutioneller Anleger weiterplatziert. In Sachen Nachhaltigkeit machen wir keine Kompromisse. Wir entwickeln unser Portfolio konsequent in Richtung ESG und verstehen uns hier als innovativer Taktgeber unserer Branche. Jetzt haben wir zwei weitere Immobilien mit der Nachhaltigkeits-Note sehr gut entwickelt. Diese Zertifikate zeigen, wir schaffen Werte für unsere Stakeholder und die Umwelt. Wenn es um Verantwortung geht, kann man sich auf DIC verlassen, kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC. Mehr Details zu den Objekten: Der Uptown Tower mit 37 Stockwerken gilt als höchstes Gebäude Bayerns. Die Immobilie prägt mit ihren 146 Metern Höhe entscheidend die Skyline von München. Das vollvermietete Objekt am sehr attraktiven Bürostandort wird aktuell von Telefónica Deutschland genutzt. Der Campus C in unmittelbarer Nähe des Hochhauses verfügt über eine Mietfläche von insgesamt 9.200 qm und wird u.a. von der DIC-Tochtergesellschaft DIC Onsite GmbH als Regionalbüro genutzt. Hier wurde in den selbstgenutzten Teilflächen ein modernes New-Work-Konzept umgesetzt. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

