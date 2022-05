DGAP-News: DIC Asset definiert klares Ziel CO2-Reduktion um 40% bis 2030

DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

DIC Asset definiert klares Ziel CO2-Reduktion um 40% bis 2030



Presseinformation DIC Asset definiert klares Ziel CO 2 -Reduktion um 40% bis 2030 DIC Asset legt Nachhaltigkeitsbericht 2021 vor

Rückblick auf engagiertes Nachhaltigkeits-Jahr 2021

Klare ESG-Leitlinie für weitere unternehmerische Entscheidungen

Erfolgreiche Nachhaltigkeits-Ratings für DIC Asset Frankfurt am Main, 18. Mai 2022. Die DIC Asset AG (DIC), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat heute den Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. In dem Bericht definiert das Unternehmen das klare Ziel, die CO 2 -Emissionen bei den Bestandsimmobilien (Commercial Portfolio) bis zum Jahr 2030 um 40% zu reduzieren. Wir sind als Unternehmen erfolgreich, wenn wir auch jenseits unserer immer und überaus erfolgreichen Zahlen weitere Werte für alle unsere Stakeholder schaffen. Dazu gehört auch unsere Verantwortung für die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben. Wir haben das klare Ziel formuliert und daran lassen wir uns messen: Wir werden die CO 2 -Emissionen in unserem Bestandsportfolio um 40% reduzieren. Wir haben die Kraft und das Knowhow, uns hier an die Spitze der Branche zu setzen. Wir gestalten Lebens- und Arbeitsräume für die Menschen und tun dies mehr denn je mit einer besonderen Verantwortung, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. Die Nachhaltigkeit und die Ausrichtung des unternehmerischen Handelns an den ESG-Kriterien gehört seit mehr als zehn Jahren zum klaren Leitbild der unternehmerischen Entscheidungen und des Handelns bei DIC. Der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht fasst die bisherigen Erfolge in der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie zusammen, dokumentiert die erfolgreichen Nachhaltigkeits-Ratings des Unternehmens und gibt einen Ausblick auf weitere Ziele, die DIC neben der Reduktion des CO 2 -Ausstoßes in den Bereichen Environment (E), Social (S) und Governance (G) erreichen wird. Der Bericht ist nach den Vorgaben der Global Reporting Initiative (GRI-Standards) erstellt und steht unter www.dic-asset.de/nachhaltigkeit zum Download bereit. Ein separater Bericht nach den ESG-Vorgaben der European Public Real Estate Association (EPRA sBPR) steht dort ebenfalls zum Download bereit. Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Pro-forma betreuen wir 349 Objekte mit einem Marktwert von über 13 Mrd. Euro onsite wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

