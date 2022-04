DGAP-News: EasyMotionSkin wird ACISO Kooperationspartner und stattet 'DEIN GESUNDHEITS-CLUB' mit EMS-Systemen aus

DGAP-News: EasyMotionSkin Tec AG / Schlagwort(e): Kooperation

EasyMotionSkin wird ACISO Kooperationspartner und stattet 'DEIN GESUNDHEITS-CLUB' mit EMS-Systemen aus



28.04.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







EasyMotionSkin wird ACISO Kooperationspartner und stattet "DEIN GESUNDHEITS-CLUB" mit EMS-Systemen aus

Vaduz/Triesen, 28. April 2022. EasyMotionSkin geht eine Partnerschaft mit ACISO ein und wird als Kooperationspartner die Standorte der von ACISO betriebenen Studios "DEIN GESUNDHEITS-CLUB" mit EMS-Trainingssystemen ausstatten. Geliefert werden EMS Hard- und Softwarekomponenten, die Studio-App zur vollumfänglichen Studio- und Kunden-Verwaltung sowie begleitende digitale Services. Geplant ist darüber hinaus die Durchführung von koordinierten Marketingaktivitäten. Auch die Schulung und fachspezifische Aus- & Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter an den jeweiligen Standorten werden von EasyMotionSkin übernommen.

Die EMS-Premiummarke aus Deutschland ist als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bekannt und bietet Einsteigern wie Sportlern innovative, kabellose EMS-Trainingssysteme, die sich in- und outdoor anwenden und mit nahezu jeder Sportart kombinieren lassen. "Die Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dieses innovativen EMS-Systems passen bestens zu unserem ganzheitlichen ,DEIN GESUNDHEITS-CLUB' Konzept, das ein Dienstleistungsserviceangebot nah am Kunden und seinen individuellen Bedürfnissen bietet," erläutert ACISO Senior-Consultant Jörg Schmidt das aktuelle Vorhaben.

Dass EasyMotionSkin und ACISO eine System-Partnerschaft eingehen, ist für EasyMotionSkin CEO Jürgen Baltes eine erfreuliche Win-win-Situation und ein nächster Schritt am Weg zur Etablierung im Kernmarkt. "Dass ACISO als erfahrener Player am Markt EasyMotionSkin als Exklusivpartner wählt, bestätigt uns als Premiummarke in der Qualität unseres Produkts und unserer Services. Uns verbindet der hohe Anspruch an die eigene Leistung sowie das gemeinsame Anliegen, Menschen nachhaltig dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit und Fitness zu optimieren und langfristig zu erhalten."

Über EasyMotionSkin Tec AG:

Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche. www.easymotionskin.com

Über ACISO

Eine über 30-jährige Branchenerfahrung aus der Beratung und dem eigenen Betrieb von Fitness- und Gesundheitsanlagen machen ACISO zum ersten Ansprechpartner für 600 Kunden in Dauerbetreuung. Mit 180 Standorten der Marken INJOY und FT-CLUB in Europa betreut ACISO zwei der erfolgreichsten Franchise-Systeme in der Fitnessbranche. ACISO betreibt sieben eigene Premium Fitness Clubs der Marke ELEMENTS mit über 25.000 Mitgliedern. Die ACISO Academy steht für ein vollumfängliches Aus- und Fortbildungsangebot online und offline für erfolgreiche Fitnessstudios und deren Mitarbeiter. Sie vermittelt innovatives Wissen und Lernmethoden in analoger und digitaler Form in mehr als 500 Seminaren und Webinaren jährlich. ACISO ist innovativer Full-Service-Anbieter für alle Facetten an Unternehmens- und Marketingberatungsstrategien. www.aciso.com