DGAP-News: ecotel communication ag: Initialstudie durch Warburg Research

ecotel communication ag: Initialstudie durch Warburg Research



21.04.2022 / 08:36

Düsseldorf, 21. April 2022



ecotel hat Warburg Research als weiteres Analysehaus gewinnen können. Die vorliegende Initialstudie mit einem Kursziel von 42,00 EUR und der Einstufung "Buy" kann unter folgendem Link abgerufen werden:



https://ir.ecotel.de/websites/ecotel/German/2500/analystenberichte.html

Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.



Investor Relations

ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail:



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter

