DGAP-News: Enapter AG erreicht wichtigen Meilenstein hin zur Massenproduktion mit neuem AEM-Elektrolyseur EL 4.0

PRESSEMITTEILUNG Enapter AG erreicht wichtigen Meilenstein hin zur Massenproduktion mit neuem AEM-Elektrolyseur EL 4.0 - Cleantech-Unternehmen Enapter macht grünen Wasserstoff für die Dekarbonisierung von Energie, Mobilität, Industrie und Gebäude erschwinglich und verfügbar - Produkt-Neuheit EL 4.0 als wesentlicher Meilenstein von der heutigen Serien- hin zur Massenproduktion - Bereits 400 Bestellungen vor Produkteinführung - Neue Gerätegeneration deutlich kompakter, leichter und günstiger - Aktueller Auftragsbestand bei rd. 11 Mio. Euro - 260 Mio. Euro Vertriebspipeline Berlin, 1. März 2022. Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) gibt die Herstellung der vierten Gerätegeneration ihres patentgeschützten AEM-Elektrolyseures bekannt. Mit dem EL 4.0 wird ein wesentlicher Meilenstein von der bestehenden Serienproduktion hin zu einer Massenproduktion von Elektrolyseuren ab 2023 realisiert. Der EL 4.0 ist kompakter, leichter und auch günstiger als das Vorgängermodell. So konnten die Abmaße um 4,5 cm reduziert werden und das Gewicht um 17 kg auf nunmehr 38 kg reduziert werden. Der EL 4.0 ist dank der kompakten Bauweise und der einfachen Installation für nahezu jede denkbare Anwendung von grünem Wasserstoff geeignet. Gleichzeitig ermöglicht der modulare Aufbau, je nach Bedarf beliebig viele Gräte in Reihe zu schalten und so die gewünschte Menge an grünem Wasserstoff zu produzieren. Der neueste AEM-Elektrolyseur kann extrem flexibel unter unterschiedlichsten Bedingungen global eingesetzt werden: er kann mit Gleich- und Wechselstrom betrieben werden und ist in den Varianten mit Wasser- und Luftkühlung erhältlich. Ab dem zweiten Halbjahr 2022 wird die Auslieferung des EL 4.0 beginnen. Schon vor der offiziellen Markteinführung liegen mehr als 400 Kundenbestellungen für das neue Gerät vor. Aktuell liegt der Gesamtauftragsbestand (Backlog) für dieses Jahr bereits bei über 8 Mio. Euro. Weitere rund 2,3 Mio. Euro sind bereits für 2023 vertraglich fixiert. Die Vertriebspipeline ist mit Interessensbekundungen seitens Potentialkunden gut gefüllt. Die aktuellen Kundenanfragen addieren sich aktuell auf rund 260 Mio. Euro. Vor einem Jahr lagen die Kundenanfragen zu diesem Zeitpunkt noch bei ca. 20 Mio. Euro. "Unser EL 4.0 ist der nächste Baustein zur Erfüllung unserer Mission: Fossile Brennstoffe durch grünen Wasserstoff ersetzen", sagt Sebastian-Justus Schmidt, Gründer und CEO von Enapter. "Der EL 4.0 erlaubt uns die Produktion hochzufahren und zügig in die Massenproduktion einzusteigen und damit eine schnelle Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff in vielen Projekten sicherzustellen." Der EL 4.0 ist die vierte Generation der patentierten AEM-Elektrolyseure, die Enapter seit 2017 entwickelt. Die nun vorliegenden Geräte sind nach ISO 22734 durch die Systemintegratoren zertifizierbar. Enapter verfolgt dabei eine Plug and Play-Strategie, die es erlaubt, die Elektrolyseure zusammenzuschalten und so je nach gewünschter Anwendung und grüner Energieressourcen die entsprechende Menge an grünem Wasserstoff vor Ort zu produzieren. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 44 Ländern in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland. Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

