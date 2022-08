DGAP-News: Enapter AG erweitert Aufsichtsrat

DGAP-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Enapter AG erweitert Aufsichtsrat



10.08.2022 / 09:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Enapter AG erweitert Aufsichtsrat

Berlin, 10. August 2022. Die Enapter AG (ISIN:DE000A255G02) hat ihren Aufsichtsrat von drei auf vier Mitglieder erweitert. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28.07.2022 wurde Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter neu in das Gremium gewählt. Herr Wetter ist promovierter Bauingenieur und seit 1999 Professor am Fachbereich Energie, Gebäude, Umwelt der FH Münster. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen regenerative Energie, Biogasanlagen und Biokraftstoffe sowie Umwelt- und Abwassertechnik. Darüber hinaus ist Herr Wetter in verschiedenen Beratungs- und Management-Funktionen im In- und Ausland tätig. Zu seinen Berufsstationen zählen unter anderem die Bundesvereinigung zur Privatisierung öffentlicher Aufgaben, wo er die Position des Geschäftsführers innehatte, sowie die Hydroplan Ingenieurgesellschaft, eine Konzerngesellschaft der OTTO-Gruppe. Der Aufsichtsrat der Enapter AG setzt sich damit aktuell wie folgt zusammen: Armin Steiner (Aufsichtsratsvorsitzender), Oswald Werle (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), Ragnar Kruse, Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren sogenannte Elektrolyseure herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute in 52 Ländern unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat seinen Hauptsitz in Italien und Deutschland. Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0

Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

Twitter: https://twitter.com/Enapter

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/enapter

Facebook: https://www.facebook.com/enapterenergystorage

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

10.08.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de