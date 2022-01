DGAP-News: Evotec geht iPSC-basierte Forschungspartnerschaft mit Boehringer Ingelheim im Bereich Augenheilkunde ein

DGAP-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec geht iPSC-basierte Forschungspartnerschaft mit Boehringer Ingelheim im Bereich Augenheilkunde ein



25.01.2022 / 07:30

PARTNERSCHAFT NUTZT EVOTECS AUF HUMANEN IPS-ZELLEN BASIERENDE PHÄNOTYPISCHES SCREENING SOWIE PANOMICS-PLATTFORM

ZIEL SIND IDENTIFIZIERUNG UND VALIDIERUNG VIELVERSPRECHENDER ZIELSTRUKTUREN UND NEUER THERAPEUTISCHER ANSÄTZE