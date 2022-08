DGAP-News: Evotec SE: Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2022 und Corporate Updates

DGAP-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Evotec SE: Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2022 und Corporate Updates



11.08.2022 / 07:01 CET/CEST

BASISGESCHÄFT, NEUE UND ERWEITERTE ALLIANZEN MIT 24 % WACHSTUM

JUST EVOTEC BIOLOGICS IN DER AUFBAUPHASE INVESTITION WEITERHIN IM PLAN

AKQUISITION ERWEITERT KOMPETENZEN UND EXPERTISE IM BEREICH ZELLTHERAPIE

PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 PRÄZISIERT

Hamburg, 11. August 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute die Finanzergebnisse und die Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2022 bekannt.

HIGHLIGHTS WEITERHIN KRÄFTIGES ORGANISCHES UMSATZWACHSTUM IN ALLEN GESCHÄFTSBEREICHEN Anstieg der Konzernerlöse um 24 % auf 336,9 Mio. (H1 2021: 271,3 Mio. ) dank weiterhin starker Nachfrage im Basisgeschäft; auf vergleichbarer Basis (exklusive Wechselkurseffekte) liegt das Wachstum bei 19 %

Weiterhin starke Wachstumsdynamik: Umsatzwachstum (inkl. Intersegment) von 26 % auf gesamt 351,0 Mio. (H1 2021: 279,5 Mio. ) im Segment EVT Execute und von 36 % auf 78,0 Mio. (H1 2021: 57,3 Mio. ) im Segment EVT Innovate, Letzteres dank einer starken Beschleunigung im zweiten Quartal

) im Segment EVT Execute und von 36 % auf 78,0 Mio. (H1 2021: 57,3 Mio. ) im Segment EVT Innovate, Letzteres dank einer starken Beschleunigung im zweiten Quartal Bereinigtes Konzern-EBITDA von 33,6 Mio. (H1 2021: 36,2 Mio. ); exzellente Bruttomarge mit einem Anstieg um 270 Basispunkte auf 27,3 % exklusive der sich im Aufbau befindlichen Just Evotec Biologics; geringerer Beitrag durch Meilenstein-, Abschlags- und Lizenzzahlungen sowie weitere Aufwendungen für den Kapazitätsausbau; höhere Energiekosten, höhere Kosten entlang der Lieferkette und Kosten in Verbindung mit der Akquisition von Rigenerand Srl; negative Effekte wurden durch positive Wechselkurseffekte teilweise ausgeglichen

Sonstiges nichtbetriebliches Ergebnis von -89,8 Mio. (H1 2021: 106,1 Mio. ) bedingt durch nicht zahlungswirksame Fair-Value-Anpassungen der Kapitalbeteiligung an der börsennotierten Exscientia plc. NEUE UND ERWEITERTE ALLIANZEN BESTÄTIGEN NACHHALTIGE WACHSTUMSSTRATEGIE Wesentliche operative und wissenschaftliche Erweiterung und Verlängerung der Allianz mit Bristol Myers Squibb (BMS) auf dem Gebiet des gezielten Proteinabbaus

Mehrere neue Partnerschaften für die integrierte Wirkstoffforschung geschlossen, darunter INDiGO, CMC und DMPK

Neue Kooperationen eingegangen mit Almirall (Dermatologie), Boehringer Ingelheim (iPSC), Eli Lilly (E.MPD), Janssen (TargetAlloMod) und Sernova (iPSC) auf der Grundlage einzigartiger, datengetriebener Plattformen

Just Evotec Biologics: Just Evotec Biologics befindet sich derzeit in der Aufbauphase. Strategische Investitionen in bahnbrechende Technologieplattform zeigen gute Fortschritte Fundament gelegt für beschleunigtes Umsatzwachstum; mehrere neue Entwicklungs- und Produktionsvereinbarungen, z.B. unter anderem mit Alpine Immune Sciences (nach Ende des Berichtszeitraums)

Projekte aus der co-owned Pipeline machen gute Fortschritte, z.B. Start von Phase II mit BAY 2395840 (diabetischer neuropathischer Schmerz), Erweiterung der Zusammenarbeit mit JingXin zu EVT201, Zulassungsantrag in China

Erfolgreicher Ausbau des EVO equity -Portfolios um neue strategische Beteiligungen an verschiedenen vielversprechenden Unternehmen, darunter z.B. Centauri, IMIDomics, Sernova und Tubulis

-Portfolios um neue strategische Beteiligungen an verschiedenen vielversprechenden Unternehmen, darunter z.B. Centauri, IMIDomics, Sernova und Tubulis Gründung von Aurobac Therapeutics, ein Joint Venture mit Boehringer Ingelheim und bioMérieux zur Entwicklung der nächsten Generation von antimikrobiellen Wirkstoffen und Diagnostika zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen (AMR) CORPORATE Seit Mai 2022 ist Dr. Matthias Evers neu im Vorstand als Chief Business Officer (CBO). Er ist verantwortlich für die Bereiche Business Development, Digitaltechnologie und Strategie

Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung zur Akquisition des Zelltechnologie-Spezialisten Rigenerand Srl, ein führender Anbieter auf dem Gebiet der cGMP-Herstellung von Zelltherapien, der künftig als Evotec (Modena) Srl firmieren wird

Hauptversammlung 2022: Genehmigung aller Tagesordnungspunkte; Camilla Macapili Languille wird als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 PRÄZISIERT UND MITTELFRISTIGE ZIELE BIS 2025 BESTÄTIGT Konzernumsatz nun in einer Bandbreite von 715 - 735 Mio. gegenüber 700 - 720 Mio. erwartet (unverändert 690 - 710 Mio. bei konstanten Wechselkursen) (2021: 618 Mio. )

Bereinigtes Konzern-EBITDA unverändert in einer Bandbreite von 105 - 120 Mio. erwartet (neue Bandbreite zu konstanten Wechselkursen von 85 - 100 Mio. gegenüber 95 - 110 Mio. bisher) (2021: 107 Mio. )

Erwartete Aufwendungen für die unverpartnerte Forschung und Entwicklung in Höhe von 70 - 80 Mio. (2021: 58 Mio. )

Mittelfristige Ziele: Steigerung der Umsätze auf mehr als 1.000 Mio. und des bereinigten EBITDA auf mindestens 300 Mio. , Aufwendungen für unverpartnerte Forschung und Entwicklung von mehr als 100 Mio. bis 2025 Die Prognose berücksichtigt so weit wie möglich - die anhaltenden steigenden weltweiten Unsicherheiten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, der zu erhöhter Unsicherheiten in Bezug auf globale Preise und Nachfrage nach Energie, anderen für den Geschäftsbetrieb relevanten Rohstoffen sowie Logistik führt.

FINANZIELLE HIGHLIGHTS Ungeprüfter Konzernabschluss:

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung & Segmentkennzahlen Evotec SE & Tochtergesellschaften Erstes Halbjahr 2022



EVT

Execute



EVT

Innovate



Eliminierungen aus konzerninternen Geschäften

Evotec Konzern

H1 2022

Evotec Konzern

H1 2021 Umsatzerlöse1) 258.847 78.028 336.875 271.302 Umsatzerlöse aus konzerninternen Geschäften

92.142



-92.142 Umsatzkosten -289.752 -68.324 84.391 -273.686 -215.000 Rohertrag 61.237 9.704 -7.751 63.189 56.302 Bruttomarge in % 17,4% 12,4% 18,8% 20,8% F&E-Aufwendungen2) -2.561 -42.028 7.751 -36.838 -35.434 Vertriebs- und Verwaltungskosten

-54.139

-13.258

-67.396 -46.383 Wertberichtigung auf immaterielle Vermögenswerte -683 Sonstiges operatives Ergebnis, saldiert

15.573

22.165



37.738 34.513 Betriebsergebnis 20.110 -23.417 -3.307 8.315 Bereinigtes EBITDA3) 54.689 -21.053 33.636 36.188 1) Bereinigt um Währungseinflüsse i. H. v. 15,2 Mio. ergäbe sich ein Konzernumsatz i. H. v. 321,7 Mio.

2) Einschließlich unverpartnerter F&E-Aufwendungen i. H. v. 33,3 Mio. in H1 2022 (H1 2021: 27,8 Mio. )

3) Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag und exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie des nichtbetrieblichen Ergebnisses

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec setzt diese Data-driven R&D Autobahn to Cures sowohl für proprietäre Projekte als auch in einem Netzwerk von Partnern ein, das alle Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademische Institutionen und andere Akteure des Gesundheitswesens umfasst. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende co-owned Pipeline innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 4.200 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die 16 Standorte des Unternehmens bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @Evotec und LinkedIn. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie erwarten, annehmen, schätzen, beabsichtigen, können, planen, potenziell, sollen, abzielen, würde, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

IR-Kontakt Evotec SE:

Volker Braun, SVP Head of Global Investor Relations & ESG, Tel.: +49.(0)40.56081-775, volker.braun@evotec.com



