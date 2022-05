DGAP-News: Evotec und Almirall gehen Multi-Target-Allianz im Bereich Dermatologie ein

DGAP-News: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Evotec und Almirall gehen Multi-Target-Allianz im Bereich Dermatologie ein



19.05.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DIE FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPARTNERSCHAFT FOKUSSIERT SICH AUF SCHWERE HAUTKRANKHEITEN, DARUNTER IMMUNBEDINGTE ENTZÜNDUNGEN WIE ATOPISCHE DERMATITIS UND HELLE HAUTKREBSARTEN WIE BASALZELLKARZINOM

DIE KOOPERATION WIRD EVOTECS DATENGESTEUERTE EVOIR&D-PLATTFORM FÜR DIE INTEGRIERTE ENTDECKUNG UND ENTWICKLUNG ERSTKLASSIGER THERAPIEN NUTZEN SOWIE ALMIRALLS EXPERTISE IN DER MEDIZINISCHEN DERMATOLOGIE



Hamburg, Deutschland und Barcelona, Spanien, 19. Mai 2022:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) und Almirall S.A. (ALM), ein weltweit tätiges Biopharma-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Hautgesundheit, gaben heute eine Multi-Target-Allianz im Bereich medizinischer Dermatologie bekannt. Ziel ist die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für schwere Hautkrankheiten, darunter immunbedingte Entzündungen wie atopische Dermatitis und helle Hautkrebsarten wie Basalzellkarzinom.



Die Allianz wird Evotecs vollintegrierte multimodale Plattform nutzen und sie mit Almiralls führender Expertise in der medizinischen Dermatologie verbinden. Beide Partner werden Wirkstoffziele in den Forschungsprozess einbringen. Evotec wird ihre vollständig integrierte KI/ML-gesteuerte EVOiR&D-Plattform für Wirkstoffforschung und präklinische Entwicklung einsetzen. Almirall wird die Verantwortung für die klinische Entwicklung und die Vermarktung übernehmen.



Im Rahmen der Vereinbarung erhält Evotec eine nicht genannte Abschlagszahlung, Forschungszahlungen, erfolgsabhängige Meilensteine mit einem Potenzial von bis zu 230 Mio. pro Programm sowie Beteiligungen am Nettoumsatz im hohen einstelligen Prozentbereich.



Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Almirall, einem der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der medizinischen Dermatologie. Die Kollaboration hat das Potenzial, vielen Patienten, die an schweren Hautkrankheiten wie atopischer Dermatitis oder Basalzellkarzinom leiden, bessere first-in-class Therapieoptionen zu bieten. Wir freuen uns darauf, die komplementären Fähigkeiten von Evotec und Almirall zu nutzen, um vielversprechende neue Wirkstoffkandidaten zu entwickeln.



Dr. Karl Ziegelbauer, Chief Scientific Officer von Almirall, fügte hinzu: Wir sind sehr froh über die strategische Allianz mit Evotec und glauben an das Potenzial, das sich aus Kombination von Almiralls Erfahrung und Know-how in der medizinischen Dermatologie mit Evotecs vollintegrierter Plattform für die Erforschung und die präklinische Entwicklung niedermolekularer Wirkstoffe ergibt. Dies wird es uns ermöglichen, neuartige Lösungen für Patienten zu entwickeln, die an Autoimmunerkrankungen der Haut oder verbreiteten Hautkrebsarten leiden.

ÜBER ALMIRALL

Almirall ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Hautgesundheit konzentriert. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern und medizinischen Fachkräften zusammen, um die Bedürfnisse von Patienten durch Wissenschaft zu adressieren und ihr Leben zu verbessern. Unser oberstes Ziel steht im Mittelpunkt unserer Arbeit: Die Welt der Patienten verändern, indem wir ihnen helfen, ihre Hoffnungen und Träume von einem gesunden Leben zu verwirklichen. Wir investieren in differenzierte und bahnbrechende medizinische Dermatologieprodukte, um unsere innovativen Lösungen für bedürftige Patienten bereitzustellen.

Das 1943 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona wird an der spanischen Börse gehandelt und ist Mitglied des IBEX35 (Ticker: ALM). In seiner 79-jährigen Geschichte hat sich Almirall stets eng an den Bedürfnissen der Patienten orientiert. Derzeit ist Almirall mit rund 1.800 Mitarbeitern in 21 Ländern direkt vertreten und hat strategische Vereinbarungen mit über 70 Ländern geschlossen. Der Gesamtumsatz im Jahr 2021 betrug 836,5 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte almirall.com.



Medienkontakt Almirall:

Tinkle

Laura Blázquez

lblazquez@tinkle.es

Tel: (+34) 600 430 581



Investor Relations Kontakt:

Almirall

Pablo Divasson del Fraile

pablo.divasson@almirall.com

Tel: (+34) 93 291 3087