DGAP-News: Evotec und Lilly gehen Zusammenarbeit zur Erforschung von Wirkstoffen im Bereich Stoffwechselerkrankungen ein

Evotec und Lilly gehen Zusammenarbeit zur Erforschung von Wirkstoffen im Bereich Stoffwechselerkrankungen ein



18.01.2022 / 07:30

DIE KOOPERATION NUTZT EVOTECS UMFASSENDE EXPERTISE IM BEREICH STOFFWECHSELERKRANKUNGEN, IHRE EINZIGARTIGE PATIENTENDATENBANK FÜR NIERENERKRANKUNGEN SOWIE DIE INTEGRIERTEN DATENGETRIEBENEN PLATTFORMEN ZUR WIRKSTOFFFORSCHUNG UND -ENTWICKLUNG

LILLY IST BERECHTIGT BIS ZU FÜNF PROGRAMME AUSZUWÄHLEN