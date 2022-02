DGAP-News: Exasols High-Performance Datenbank als SaaS-Modell

DGAP-News: Exasol AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Exasols High-Performance Datenbank als SaaS-Modell



03.02.2022

Exasols High-Performance Datenbank als SaaS-Modell Exasol führt zwei Versionen seines SaaS-Modells auf Amazon Web Services (AWS) ein - Markteinführung stärkt Exasols Position als Performance-Brücke zur Cloud für Unternehmen mit einer Cloud first-Strategie Nürnberg, den 3. Februar 2022 - Die High-Performance Analytics Datenbank von Exasol ist ab sofort als Software-as-a-Service (SaaS)-Modell auf Amazon Web Services (ASW) verfügbar. Exasols SaaS-Angebot, das zunächst in zwei Versionen erhältlich ist, bietet Unternehmen die gewohnt hohe Performance und Benutzerfreundlichkeit, ohne eine eigene Hardware-Infrastruktur verwalten zu müssen. Exasol, von AWS zum Technologiepartner des Jahres 2021 in der DACH-Region ernannt, hat bei der Bereitstellung seines SaaS-Modells intensiv mit AWS SaaS Factory zusammengearbeitet. "Als Anbieter, der sich voll und ganz auf überlegene analytische Performance konzentriert, wollen wir Unternehmen zu jedem Zeitpunkt eine überzeugende Erfahrung bieten - egal, wo ihre Daten sind. Genau aus diesem Grund bauen wir eine Brücke für sie, die es ihnen ermöglicht, Analytics-Prozesse ohne Risiko, ohne Reibungsverluste und ohne Performance-Einbußen in die Cloud zu verlagern. Das ist etwas, das Exasol in einer einzigartigen Art und Weise anbietet", so Mathias Golombek, CTO von Exasol. "AWS bietet uns die ideale Plattform, um unsere SaaS-Lösung auszubauen. Sie ermöglicht es uns, Storage und Compute voneinander zu trennen. Das bedeutet, dass wir die Computing-Leistung elastisch nach oben oder unten skalieren können, um die Kosten und die Workloads für unsere Kunden zu optimieren." Flexibilität und High-Performance

Die enge Technologiepartnerschaft von Exasol und AWS hat wesentlich dazu beigetragen, dass das Unternehmen mit seinem SaaS-Angebot seinen Kunden eine Spitzen-Performance anbieten kann. Für Exasol als In-Memory-Datenbank ist die Möglichkeit, den Speicherbedarf nahtlos zu erhöhen oder zu verringern, entscheidend. Mit der AWS Cloud-Plattform ist Exasol in der Lage, sowohl vertikal als auch horizontal zu skalieren. Hinzu kommt: Exasol verwaltet nahtlos heiße und kalte Daten zwischen Objektspeicher, lokalen SSDs und Hauptspeicher; und AWS bietet die geeignete Infrastruktur, die dies ohne Leistungseinbußen ermöglicht. "Wir verstehen die immensen Herausforderungen, vor denen Unternehmen bei der effizienten Nutzung ihrer Daten heute stehen. Schließlich ist die effiziente Datennutzung ein entscheidender Punkt, um ihr Geschäft voranzutreiben und sich zukunftsfähig aufzustellen. Wir glauben, dass Unternehmen, die diese Disziplin beherrschen, besser für den langfristigen Erfolg gerüstet sind. Performance und Kosten sind die Haupttreiber jeder erfolgreichen Datenstrategie. Wir sind sehr stolz darauf, unsere erstklassige Performance-Technologie jetzt über ein verbrauchsbasiertes SaaS-Modell auf AWS anbieten zu können. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Kunden, die sich von langsamen und teuren Systemen trennen wollen, ohne dabei Störungen des laufenden Betriebs in Kauf nehmen zu müssen", sagt Aaron Auld, CEO bei Exasol. "Unsere Technologie ist ideal, um die Herausforderungen zu lösen, die mit der Implementierung von Cloud-first-Strategien einhergehen. Gleichzeitig gelingt es so, mögliche Risiken zu minimieren. Das SaaS-Angebot von Exasol ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden Top-Performance in Kombination mit einer sofortigen Budgetentlastung zu bieten." SaaS - fully-managed und sicher

Mit dem SaaS-Angebot von Exasol können Kunden innerhalb nur weniger Minuten ein komplett gemanagtes System in Betrieb nehmen und gleichzeitig von der erstklassigen Hochleistungs-Datenbanktechnologie profitieren, für die Exasol steht - und das unter höchsten Sicherheitsstandards. Bei der Bereitstellung der Daten in einer öffentlichen Cloud nutzt Exasol systemeigene Sicherheitsmaßnahmen wie AWS IAM bzw. Active Directory Services sowie integrierte Sicherheitsfunktionen. Kunden, die auf ihre eigene Cloud-Lösung setzen, können Exasol auch in der Cloud ihrer Wahl betreiben. Und diejenigen, die ihre Daten vor Ort verwalten möchten, können Exasol auch weiterhin On-Premises betreiben. Für Kunden, deren Anforderungen sich über mehrere Umgebungen erstrecken, steht zudem eine Hybrid-Lösung zur Verfügung. Exasol arbeitet aktuell an einem Modell, das es den Nutzern ermöglicht, je nach gesetzlichen Bestimmungen und individuellen Geschäftsanforderungen das entsprechende Deployment für unterschiedliche Arbeitslasten zu wählen. Die Einführung des SaaS-Modells ist der nächste Schritt in diese Richtung. "Cloud Computing ist zwar die Grundlage für viele Unternehmen - insbesondere für digitale. Die meisten müssen allerdings noch vollständig auf die Cloud umsteigen", so Andy Hayler, CEO des Analystenhauses The Information Difference. "Mit dem SaaS-Angebot bietet Exasol seinen Kunden das Beste aus beiden Welten: Sie haben die Freiheit, eine hybride Cloud-Strategie zu verfolgen, und die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo zu migrieren. Da sich Exasol bei seinen Lösungen nicht auf einen Cloud only-Ansatz konzentriert, können die Kunden schnell, einfach und kosteneffizient geschäftlichen Nutzen aus ihren Daten ziehen - unabhängig davon, wo sie ihre Daten speichern, und basierend auf einer leistungsstarken, flexiblen und skalierbaren Plattform." Über Exasol

Exasol wurde im Jahr 2000 mit der Vision gegründet, die Datennutzung von Unternehmen grundlegend zu verändern. Heute vertrauen ambitionierte Organisationen weltweit auf die Analytics-Datenbank von Exasol - denn diese ist die schnellste der Welt. Mit Niederlassungen an mehreren Standorten in den USA und Europa ist es Exasols erklärtes Ziel, den Kunden flexible, skalierbare und leistungsstarke Analytics-Lösungen zu liefern, egal ob die Daten in der privaten oder öffentlichen Cloud oder On-Premises gespeichert sind. Exasol - accelerating insights from the world's data. Erfahren Sie mehr unter www.exasol.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



