DGAP-News: FCR Immobilien AG kauft Fachmarkt in Zella-Mehlis

FCR Immobilien AG kauft Fachmarkt in Zella-Mehlis



18.02.2022 / 10:00

FCR Immobilien AG kauft Fachmarkt in Zella-Mehlis - Vollvermietete Handelsimmobilie mit rd. 6.500 m² Verkaufsfläche - EDEKA als langfristiger Ankermieter - Annualisierte Schlüsselkennzahlen des FCR-Bestandsportfolios steigen weiter:

Ist-Netto-Miete 29,3 Mio. Euro, FFO 12,7 Mio. Euro

Pullach im Isartal, 18.02.2022: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) baut ihr Bestandsportfolio mit dem Erwerb eines vollvermieteten Fachmarkts in Zella-Mehlis (Thüringen) auch zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 2022 weiter fokussiert und erfolgreich aus. Das angekaufte Objekt wurde 2007 auf einer Grundstücksfläche von rd. 16.300 m² in einem sehr gut angebundenen Gewerbegebiet in attraktiver Lage errichtet. Die Handelsimmobilie verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 6.500 m² sowie rd. 100 PKW-Stellplätze. Langfristiger Mieter des gesamten Objekts ist seit 2007 EDEKA Foodservice, mit über 90 C+C Großmarkt- und Lagerstandorten gehört der Großhändler für Wiederverkäufer in Deutschland zu den ersten Adressen im Cash + Carry-Umfeld. Der WAULT des Objekts beträgt 5,3 Jahre, die Jahresnettomiete liegt bei rd. 300 Tsd. Euro. Zella-Mehlis ist eine thüringische Gemeinde mit gut 12.000 Einwohnern und bildet zusammen mit der kreisfreien Stadt Suhl das Mittelzentrum in der Region. Mit dem Ankauf des Fachmarkts in Zella-Mehlis wächst das FCR-Bestandsportfolio kontinuierlich weiter. Mit den jetzt 96 Bestandsimmobilien erwirtschaftet FCR eine annualisierte Ist-Netto-Miete von 29,3 Mio. Euro. Die klare Fokussierung auf die Bestandshaltung im Segment Handel zahlt sich auch bei den Funds from Operations (FFO) weiter nachhaltig aus. So steigt der annualisierte FFO durch den Zukauf auf 12,7 Mio. Euro. Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die Fortsetzung unserer erfolgreichen Wachstumsstrategie in unserem Kernmarkt Deutschland steht auch in diesem Jahr ganz oben auf unserer Geschäftsagenda - und damit der weitere gezielte und profitable Ausbau unseres Bestandsportfolios. Das Objekt in Zella-Mehlis entspricht hervorragend unserem Ankaufsprofil. Mit Blick auf unsere weiterhin gut gefüllte Ankaufspipeline gehe ich auch in nächster Zeit von weiteren attraktiven Zukäufen aus."

Über die FCR Immobilien AG



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf über 29 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

