DGAP-News: FCR Immobilien AG kauft in Sachsen und Sachsen-Anhalt ein

FCR Immobilien AG kauft in Sachsen und Sachsen-Anhalt ein - Vollvermietete Immobilien mit langen Mietrestlaufzeiten (8 und 12 Jahre) - Fachmarkt in Dürrröhrsdorf-Dittersbach an Edeka vermietet - Geschäftshaus in Salzwedel mit Ankermieter aus öffentlichem Sektor - Dynamischer und profitabler Ausbau des Immobilienbestands weiter im Fokus

Pullach im Isartal, 28.04.2022: Die FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN DE000A1YC913) baut ihr Bestandsgeschäft mit Zukäufen von zwei voll- und langfristig vermieteten Objekten in Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Sachsen) und Salzwedel (Sachsen-Anhalt) weiter dynamisch aus. Der erworbene Fachmarkt in Dürrröhrsdorf-Dittersbach, eine Stadt in Sachsen mit 5.000 Einwohnern ca. 25 km von der Landeshauptstadt Dresden entfernt, wurde 2008 auf einer Fläche von rd. 3.600 m² erbaut. Das Objekt mit einer vermietbaren Fläche von gut 930 m² und 65 PKW-Parkplätzen ist an Edeka, einen der führenden Lebensmittelhändler in Deutschland, vermietet. Der WAULT beträgt 8 Jahre. Edeka betreibt seit Fertigstellung im Objekt einen Diska-Markt. Dieser ist der einzige Supermarkt im Ort und übernimmt somit die wichtige Funktion der Grundversorgung der Region. Darüber hinaus hat FCR ein Geschäftshaus in Sachsen-Anhalt in der 24.000 Einwohner zählenden Kreisstadt Salzwedel angekauft. Das 2003 auf einer Grundstücksfläche von über 500 m² umfangreich modernisierte Objekt verfügt über eine Mietfläche von ca. 730 m² und befindet sich direkt im Stadtkern der Hansestadt. Das Objekt beheimatet das Bau- und Denkmalschutzamt von Salzwedel. Der WAULT beläuft sich auf rd. 12 Jahre. Mit den beiden Zukäufen in Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Salzwedel generiert FCR jährliche Mieteinnahmen von über 200 Tsd. Euro. Falk Raudies, Vorstand der FCR Immobilien AG: "Wir verfolgen eine klare Wachstumsstrategie in unserem Kernmarkt Deutschland. Der dynamische und profitable Ausbau unseres Immobilienbestands steht dabei im Zentrum unserer Aktivitäten. Unsere neuen Zukäufe in Dürrröhrsdorf-Dittersbach und Salzwedel zeigen dies sehr gut und passen hervorragend in unser Portfolio, das stetige und planbare Erträge erwirtschaftet. Somit schaffen wir bereits beim Ankauf einen nachhaltigen Mehrwert für uns und unsere Investoren."

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Die Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt über 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete aus dem Bestandsportfolio beläuft sich auf rd. 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

