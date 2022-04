DGAP-News: flatexDEGIRO bietet Robo-Advisory durch Partnerschaft mit Whitebox an

DGAP-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

flatexDEGIRO bietet Robo-Advisory durch Partnerschaft mit Whitebox an



31.03.2022 / 15:00

flatexDEGIRO bietet Robo-Advisory durch Partnerschaft mit Whitebox an - Digitale Vermögensverwaltung ist der nächste Schritt in der Vertikalisierung von Europas führender Online-Brokerage-Plattform - Komfortable Geldanlage mit niedrigen Einstiegshürden ermöglicht flatexDEGIRO die Ansprache neuer Kundengruppen und die stärkere Einbindung bisher weniger handelsaktiver Kunden - Seit 7 Jahren bestehende B2B-Partnerschaft mit Whitebox erleichtert und beschleunigt technische Umsetzung - integrierter Zugang für flatexDEGIRO-Kunden ab Sommer 2022 angestrebt Frankfurt am Main - Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR), Europas größter und am schnellsten wachsender Online-Broker für Privatanleger, gab heute die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) zur Erweiterung ihrer langjährigen B2B-Partnerschaft mit dem digitalen Vermögensverwalter Whitebox, einem der führenden unabhängigen Robo-Advisor für Privatanleger, bekannt. Gemeinsam werden flatexDEGIRO und Whitebox den Kunden von flatexDEGIRO eine vollständig digitale Anlagelösung bieten. Angestrebt wird die Umsetzung zuerst bei flatex Deutschland im Sommer 2022. Frank Niehage, CEO von flatexDEGIRO: "Die erweiterte Partnerschaft steht im Einklang mit der strategischen Priorität von flatexDEGIRO, Millionen von Privatanlegern in Europa die beste Online-Brokerage-Plattform in Bezug auf Produkt, Plattform und Preis zu bieten. Sie ermöglicht es uns, unseren Kunden den Zugang zu einer zusätzlichen, sehr attraktiven und komfortablen Form der Geldanlage zu bieten. Davon profitieren vor allem Kunden, die bisher weniger handelsaktiv waren. Zudem können wir so neue Kundengruppen ansprechen, die generell Unterstützung bei nachhaltigen und langfristigen Investitionen am Kapitalmarkt suchen. Das Angebot digitaler Vermögensverwaltung in Form von Robo-Advisory ist der nächste, logische Schritt in der Vertikalisierung unserer einzigartigen europäischen Brokerage-Plattform." Salome Preiswerk, Gründerin und Geschäftsführerin von Whitebox: "Wir freuen uns sehr über die Möglichkeiten, die sich aus der strategischen Partnerschaft ergeben. Unser Ziel ist es, Investments anzubieten, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten, einfach, transparent, kostengünstig - und von hoher Qualität sind. Die Ausdehnung unserer Reichweite mit einem vertrauenswürdigen Partner wie flatexDEGIRO auf potenziell mehrere Millionen Privatanleger in ganz Europa bedeutet für uns einen großen Schritt nach vorne." Muhamad Chahrour, CFO von flatexDEGIRO und CEO von DEGIRO: "Mit flatexDEGIRO machen wir den Kapitalmarkt einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich. Eine große Produktpalette, niedrige Preise, einfache Handhabung. Allerdings brauchen viele Kunden weitere Unterstützung, wenn es um Anlageentscheidungen geht. Sei es aufgrund von Unentschlossenheit, Ideenlosigkeit oder dem Wunsch nach einem einfachen, maßgeschneiderten Produkt. ETF-Sparpläne sind ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, aber auch hier muss der Kunde weiterhin erst selbst den richtigen ETF suchen, analysieren und auswählen. Viele Kunden haben uns nach einer einfachen Lösung gefragt - diese liefern wir nun in Zusammenarbeit mit Whitebox. Mit wenigen Klicks kann sich jeder sein eigenes Portfolio zusammenstellen - und nachhaltig von Europas einfachstem Zugang zu den Kapitalmärkten profitieren." flatexDEGIRO und Whitebox sind seit mehr als sieben Jahren Partner im B2B-Bereich. In dieser Zeit wurde Whitebox mehrfach als bester Robo-Advisor in Deutschland ausgezeichnet[1], wobei Produktangebot, Servicequalität und Attraktivität des Preismodells stets besonders gut bewertet wurden. Dieser strategische Fit sowie die vertrauensvolle Beziehung und das tiefe gegenseitige Verständnis, das über die Zeit aufgebaut wurde, macht Whitebox zum perfekten Partner für flatexDEGIRO, um seinen Kunden diese Zusatzleistung nahtlos und intuitiv anbieten zu können. Nach der erfolgreichen Einführung bei flatex wird flatexDEGIRO die Ausweitung des Angebots auf alle DEGIRO-Kunden angehen. [1] https://www.whitebox.eu/hubfs/Testsieger_EuroamSonntag.pdf

Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung sowie die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Leistungsangebot für die Kunden kontinuierlich zu verbessern, einschließlich des provisionsfreien Brokerage. Mit mehr als 2 Millionen Kundenaccounts und über 91 Million abgewickelter Wertpapiertransaktionen im Jahr 2021 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO für weiteres Wachstum bestens aufgestellt. Innerhalb der nächsten fünf Jahre will flatexDEGIRO seinen Kundenstamm auf 7-8 Millionen Kundenaccounts ausbauen und 250-350 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln - auch in Jahren mit geringer Volatilität. Weitere Informationen unter https://www.flatexdegiro.com/de Über Whitebox Whitebox ist einer der führenden unabhängigen digitalen Vermögensverwalter Deutschlands. Das Unternehmen bietet mehrere Anlagestrategien an. Dabei investiert Whitebox vor allem in unterbewertete Anlageklassen, die mit kostengünstigen, börsengehandelten Indexfonds (ETFs) abgebildet werden. Bei der Optimierung der Kundenportfolios setzt Whitebox auf die jüngsten Erkenntnisse der Finanzmarktforschung. Der digitale Vermögensverwalter ist seit Anfang 2016 am deutschen Markt aktiv und wurde bereits mehrfach als bester Robo-Advisor Deutschlands ausgezeichnet. Weitere Informationen unter https://www.whitebox.eu

