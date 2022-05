DGAP-News: freenet AG: freenet erneuert die sehr erfolgreiche, exklusive Partnerschaft mit der Media-Saturn Deutschland GmbH bis 2027

DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation

freenet AG: freenet erneuert die sehr erfolgreiche, exklusive Partnerschaft mit der Media-Saturn Deutschland GmbH bis 2027



24.05.2022 / 08:00

freenet erneuert die sehr erfolgreiche, exklusive Partnerschaft mit der Media-Saturn Deutschland GmbH bis 2027 Verlängerung der bestehenden Vertriebskooperation für die Dauer von fünf Jahren

freenet weiterhin mit diversen Angeboten in allen Media Märkten und Saturn-Märkten sowie online vertreten; in den Netzen von Telekom und Vodafone exklusiv Büdelsdorf, 24. Mai 2022 Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat den bestehenden Kooperationsvertrag über die langjährige erfolgreiche Vertriebspartnerschaft mit der Media-Saturn Deutschland GmbH vorzeitig verlängert. Mit der neuen Vereinbarung wurden nun hervorragende Rahmenbedingungen geschaffen, die auch die MediaMarktSaturn Online-Kanäle und die Omnichannel-Vermarktung in besonderer Weise berücksichtigen. Unter der etablierten exklusiven Vertriebskooperation bietet freenet eigene Tarife in allen Mobilfunk-Netzen, die Originaltarife der Netzbetreiber Telekom und Vodafone sowie eigene Mobilfunkprodukte und Dienstleistungen in allen Media- und Saturn-Märkten sowie den Online-Kanälen flächendeckend in Deutschland an. Mit dieser Vereinbarung setzen wir unsere mehr als 30-Jährige sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit MediaMarktSaturn unter dem Dach der CECONOMY AG fort und bauen unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte insbesondere in der Omnichannel-Vermarktung aus, sagt Christoph Vilanek, Vorstandsvorsitzender der freenet AG. Durch die Vertragsverlängerung stärkt die freenet AG ihre Vertriebskompetenz als strategisch relevante Ergänzung zu den eigenen Omnichannel-Aktivitäten. Kontakt:

freenet Aktiengesellschaft

Investor Relations & ESG

Deelbögenkamp 4

22297 Hamburg

Tel.: 040 / 513 06 778

E-Mail: ir@freenet.ag

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



