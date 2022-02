DGAP-News: GESCO ordnet HUBL dem umbenannten Segment Prozess-Technologie zu

DGAP-News: Gesco AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die GESCO AG hat mit Wirkung zum 1. Januar 2022 den Edelstahl-Spezialisten HUBL GmbH in das bisherige Segment Produktions-Prozess-Technologie umgegliedert. Um den damit verbundenen Fokus auf die Prozess-Technologie zu untermauern, wurde konsequenterweise das Segment Produktions-Prozess-Technologie in Prozess-Technologie umbenannt. Bisher war die HUBL GmbH dem Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie zugeordnet. Aktuell besteht das Beteiligungsportfolio der GESCO AG aus 11 Tochtergesellschaften. Im Rahmen ihrer NEXT LEVEL-Strategie verfolgt die GESCO AG das Ziel weiter zu diversifizieren. Zukünftig sollen 3 Ankerbeteiligungen mit unterschiedlichen Zielmärkten und 12 Basisbeteiligungen mit substanziellen Umsatz- und Ergebnisbeiträgen für eine balancierte Portfolioarchitektur über alle Segmente hinweg sorgen. Vorteile für Kunden und in der Marktbearbeitung Die HUBL GmbH aus Vaihingen/Enz ist ein Full-Service-Anbieter rund um die Edelstahl-Verarbeitung mit eigenem Produktportfolio. Mit der bereits im Segment Prozess-Technologie verankerten Sommer & Strassburger GmbH & Co. KG aus Bretten besitzt die GESCO AG einen Spezialanbieter von Prozessanlagen für Pharma, Lebensmittel, Wassertechnik und Chemie. Beide Tochtergesellschaften adressieren mit ihren Produkten Kunden in den Branchen Biotech, Pharma, Medizintechnik und Halbleiterindustrie. Die Umgruppierung der HUBL GmbH unterstreicht den gemeinsamen Fokus auf der Markt- und Kundenseite. Durch die Bündelung der Kräfte im Segment Prozess-Technologie wird dieser Unternehmensbereich gestärkt und die Grundlage für weiteres profitables Wachstum geschaffen. "Das neu strukturierte Segment Prozess-Technologie bietet mehr Transparenz und Konsistenz bei der Steuerung dieser prozesstechnisch ausgerichteten Tochtergesellschaften, wovon auch die Kunden profitieren werden", sagt Ralph Rumberg, CEO von GESCO. "Ich bin überzeugt, dass die Umgruppierung und die damit einhergehende Umsetzung unserer Strategie uns ein noch dynamischeres Wachstum ermöglicht." Im Geschäftsbericht 2021 wird GESCO weitergehende Informationen zu den Segmenten und deren Ausrichtung veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt am 21. April 2022. Kontakt: Peter Alex

Head of Investor Relations & Communications

Tel +49 (0) 202 24820-18

Fax +49 (0) 202 24820-49

E-mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

