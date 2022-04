DGAP-News: GK Software erneut mit massivem Gewinnsprung und deutlichem Umsatzwachstum

DGAP-News: GK SOFTWARE SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

GK Software erneut mit massivem Gewinnsprung und deutlichem Umsatzwachstum



28.04.2022 / 13:30

28.04.2022 | Schöneck GK Software erneut mit massivem Gewinnsprung und deutlichem Umsatzwachstum - Geschäftsbericht für das Jahr 2021 zeigt Umsatzwachstum von 11,3 Prozent - EBIT steigt um 64,3 Prozent auf 17,3 Mio. Euro - Prognose für 2022: Weiteres Wachstum bei Umsatz und Ertrag Die GK Software SE hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Dieser zeigt deutlich den sich beschleunigenden Übergang der Gesellschaft zum Cloudgeschäft. Parallel dazu wächst GK trotz der noch nicht beendeten weltweiten Pandemie bei Umsatz und Ertrag weiter stark. So stieg der Umsatz von 117,6 Mio. Euro auf 130,8 Mio. Euro. Diese Steigerung konnte erzielt werden, obwohl bei einer Vielzahl von Neukunden SaaS-Verträge abgeschlossen werden, bei denen sich die Umsätze naturgemäß in die nächsten Jahre verschieben. Das EBITDA wuchs um 40,4 Prozent auf 26,8 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge auf den Umsatz von 20,5 Prozent entspricht. Das EBIT wuchs noch stärker um 64,3 Prozent und erreichte 17,3 Mio. Euro (2020 = 10,5 Mio. Euro). Daraus resultierten ein im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelter Jahresüberschuss von 13,3 Mio. Euro sowie ein Ergebnis je Aktie von 5,98 Euro (gewichtet). Durch das starke Jahresergebnis sowie die Kapitalerhöhung im März 2021 stieg die Eigenkapitalquote von 44,0 Prozent auf 58,0 Prozent. Die Basis für die Ergebnisse des Jahres 2021 waren neben einem gewohnt starken Bestandskundengeschäft 15 Neuverträge im Kerngeschäft, von denen sieben als SaaS-Vereinbarungen abgeschlossen werden konnten. Die neuen Kunden des Jahres 2021 stehen in der Summe für bis zu 44.665 Installationen in 6.120 Filialen auf vier Kontinenten. Im Jahr 2021 erzielte die Gesellschaft nahezu zwei Drittel wiederkehrende (vertraglich fest vereinbarte) oder wiederholbare (nicht vertraglich vereinbarte, aber erfahrungsgemäß mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgende) Umsätze. Die mit dem Cloudgeschäft verbundenen Umsätze (Subskription und Cloud Betriebsunterstützung) haben sich innerhalb eines Jahres von 5,3 Mio. Euro auf 22,9 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Auf der Basis der erzielten Ergebnisse sowie der Tendenzen für das erste Quartal 2022 hält der Vorstand an seiner Mittelfristprognose bis 2023 fest, die einen Umsatz zwischen 160 und 175 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge (auf den Umsatz) von 15 Prozent beinhaltet. Für 2022 wird für die GK Software-Gruppe ein ähnlicher Anstieg der Umsatzerlöse wie im Geschäftsjahr 2021 und eine weitere leichte Verbesserung des EBIT in Richtung auf die Erreichung der mittelfristigen Zielsetzung für das Jahr 2023 erwartet. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 ist unter folgenden Links abrufbar: Deutsch: https://investor.gk-software.com/de/veroeffentlichungen/financial-reports?task=download&cid=892 Englisch: https://investor.gk-software.com/en/publications/financial-reports?task=download&cid=893 Über die GK Software SE Die GK Software SE ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud Lösungen für den internationalen Einzelhandel und gehört zu den am schnellst wachsenden Unternehmen der Branche. Die Basis dafür sind selbstentwickelte, offene und plattformunabhängige Lösungen. Dank des umfassenden Produktportfolios setzen gegenwärtig 22 Prozent der weltweit 50 größten Einzelhändler auf Lösungen von GK. Zu Kunden der Gesellschaft gehören u.a. Adidas, Aldi, Coop (Schweiz), Edeka, Grupo Kuo, Hornbach, HyVee, Lidl, Migros, Netto Marken-Discount und Walmart. Die GK verfügt über Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Singapur, Australien und ist im Besitz oder hält u.a. Mehrheitsanteile an der DF Deutsche Fiskal GmbH, der prudsys AG und der retail7. Seit dem Börsengang 2008 ist das Unternehmen um mehr als das Siebenfache gewachsen und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 117,6 Mio. EURO. GK wurde 1990 von CEO Rainer Gläß und Stephan Kronmüller (stellvertretender Vorstand) gegründet und ist bis heute gründergeführt. Neben dem Hauptsitz in Schöneck betreibt die Gruppe mittlerweile 15 Standorte weltweit. GK hat das Ziel, das führende Unternehmen für Cloud-Lösungen im Einzelhandel weltweit zu werden, um so Konsumenten auf allen Kontinenten die bestmögliche Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com Kontakt: Investor Relations GK Software SE

Dr. René Schiller

Tel.: +49 (0)37464-84-264

Fax: +49 (0)37464-84-15

E-Mail: rschiller@gk-software.com

