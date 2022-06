DGAP-News: hGears AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu

DGAP-News: hGears AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

hGears AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu



23.06.2022 / 13:27

hGears AG Konzern: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu HIGHLIGHTS DER HAUPTVERSAMMLUNG 2022 - hGears hat die erste Hauptversammlung nach dem Börsengang erfolgreich abgeschlossen - 75,6 % des Grundkapitals waren an der virtuellen Hauptversammlung vertreten - Alle Beschlussvorschläge wurden angenommen - CEO Pierluca Sartorello blickt auf ein erfolgreiches Jahr in einem herausfordernden Umfeld zurück und bestätigt die Prognose Schramberg, den 23. Juni 2022 Die Aktionärinnen und Aktionäre der hGears AG haben bei der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2022 in Frankfurt am Main allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Die Veranstaltung wurde virtuell durchgeführt, da zum Zeitpunkt der Entscheidung über die HV aufgrund der COVID19-Pandemie hohe Unsicherheit bestanden hatte, ob und wie eine Präsenzveranstaltung durchgeführt werden könne. Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 75,6 % des Grundkapitals vertreten. Diese Zahl beinhaltet auch die Briefwahlstimmen. Die zur Abstimmung gestellten Beschlussvorschläge wurden von den Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Darüber hinaus entlastete die Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat mit 99,993 % bzw. 95,557 % der Stimmen und billigte den Vergütungsbericht. Im vergangenen Jahr 2021 hat hGears die Corona-Pandemie, einen Börsengang, und eine Refinanzierung erfolgreich bewältigt, während der Krieg in der Ukraine und eine Inflation auf Rekordniveau neue Hürden im Jahr 2022 darstellen. Trotz dieser Herausforderungen ist es dem Unternehmen gelungen, die Umsätze in den verschiedenen Geschäftsbereichen e-Mobility, e-Tools und Conventional weiter zu steigern. Die gute Geschäftsentwicklung setzt sich auch im Jahr 2022 fort, und auf der Grundlage des wachsenden Kundenstamms und des soliden Auftragsbestands bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2022 (hohes einstelliges Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA auf Vorjahresniveau) und das mittelfristige Ziel von EUR 250 Mio. Konzernumsatz, wovon EUR 150 Mio. Umsatz auf e-Mobility entfallen, mit Zuversicht. Eine ausführliche Übersicht zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen sowie die Rede des Vorstandsvorsitzenden Pierluca Sartorello finden Sie auf unserer Homepage (www.hgears.com) in der Rubrik Investor Relations unter Hauptversammlung. Kontakt



hGears AG

Christian Weiz

Brambach 38

78713 Schramberg T: +49 (7422) 566 222

E: christian.weiz@hgears.com Über hGears hGears ist ein globaler Hersteller von funktionskritischen Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten mit Schwerpunkt auf Produkten für e-Mobilität. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf dem Geschäftsbereich e-Mobility. Die Produkte umfassen Zahnräder, Wellen und andere funktionskritische Komponenten, die in elektrischen Antriebssystemen für e-Bikes sowie in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EHV) eingesetzt werden. Im Bereich e-Bikes ist die hGears AG europäischer Marktführer bei der Lieferung von Hochpräzisionsgetriebeteilen und -komponenten. Ihre Teile sind in etwa zweieinhalb Millionen der insgesamt rund fünf Millionen im Jahr 2021 in Europa verkauften e-Bikes verbaut. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von den dynamisch wachsenden Endmärkten für e-Bikes und EHVs zu profitieren. hGears hat drei verschiedene Geschäftsbereiche, für die es Hochpräzisionskomponenten entwickelt und fertigt: e-Mobility, e-Tools und Conventional (d.h. Premium- und Luxusautos, Motorräder und industrielle Anwendungen). hGears vereint über 60 Jahre Erfahrung in hochentwickelter zerspanender Stahlverarbeitung und modernster Sintermetallproduktion. Damit ist es eines der wenigen Unternehmen weltweit, das seinen Kunden beide Verfahren anbieten kann. In seiner Rolle als Co-Entwickler arbeitet hGears mit seinen Kunden in der Komponentenentwicklung zusammen, um technologisch optimale Lösungen zu finden, die den jeweiligen Kundenspezifikationen entsprechen. hGears' Blue-Chip-Kundenstamm umfasst eine Reihe von großen Zulieferern sowie Erstausrüster. Das Unternehmen profitiert von langjährigen, stabilen und nachhaltigen Beziehungen zu seinen Kunden, wobei viele Schlüsselkunden bereits seit über 15 Jahren beliefert werden. hGears hat seinen Hauptsitz in Schramberg, Deutschland, und agiert weltweit mit Produktionsstätten in Schramberg, Deutschland, Padua, Italien und Suzhou, China. Besuchen Sie hGears im Internet unter: www.hgears.com.

