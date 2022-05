DGAP-News: Hypoport SE: Hervorragendes Umsatzwachstum und herausragendes Ergebnis im erstes Quartal 2022

DGAP-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Hypoport SE: Hervorragendes Umsatzwachstum und herausragendes Ergebnis im erstes Quartal 2022



09.05.2022 / 07:05

Konzernergebnis Q1 2022



- Konzernumsatz Q1 2022 steigt um 26% auf 136 Mio.

- Trotz hoher Zukunftsinvestitionen EBIT-Sprung um 40% auf 17 Mio.



Berlin, 09. Mai 2022: Hypoport wächst deutlich um 26% auf 136 Mio. Konzernumsatz. Zur dynamischen Entwicklung haben alle vier Segmente mit Wachstumsraten zwischen 22% und 31% beigetragen.

Das Segment Kreditplattform erreicht mit einem Umsatzsprung um 31% auf 60 Mio. die stärkste Entwicklung innerhalb der Hypoport-Gruppe. Haupttreiber war die positive Entwicklung des Baufinanzierungsgeschäftes über den B2B-Kreditmarktplatz Europace bzw. über die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE für Sparkassen- und genossenschaftliche Institute. Ergänzt wurden die Umsätze der Plattformen durch eine ebenfalls positive Entwicklung der vertriebsunterstützenden Maklerpools und insbesondere der äußerst positiven Entwicklung der Corporate Finance Beratung REM CAPITAL. Trotz weiterer Investitionen in neue Produkte, wie Europace OneClick oder Markterschließungen wie Ratenkredite für den genossenschaftlichen Bankensektor, erhöhte sich das EBIT überproportional um 47% auf 15 Mio. .

Im Segment Privatkunden wurden die Umsätze um 22% auf 43 Mio. gesteigert. Durch die konsequente Nutzung von Europace erreichte die zentrale B2C-Marke Dr. Klein weitere Effizienzvorteile gegenüber noch nicht an die Plattform angeschlossenen Vertrieben. Hierdurch konnten erneut deutliche Marktanteile gewonnen werden. Das EBIT des Segments stieg aufgrund von Skaleneffekten und gebremster Kostensteigerung überproportional um 31% auf 8 Mio. .

Im Segment Immobilienplattform wurden die Umsatzerlöse um 25% auf 18 Mio. gesteigert. Wobei die Wachstumsdynamik nach +5% in 2020 und +9% in 2021 weiter deutlich anstieg. Hauptgründe waren die in den Vorjahren teilweise noch belastende Transformation weg von Einzelprojektgeschäft hin zu skalierbaren Plattformmodellen sowie ein ungewöhnlich starkes operatives Geschäft der Finanzierungsplattform aufgrund gestiegener Abschlussneigung der Wohnungswirtschaft in Folge des Zinsanstiegs. Das EBIT des Segmentes stieg trotz der hohen Zukunftsinvestitionen auf 1 Mio. an. Die digitale Plattform für Wohnen stellt trotz ausgebautem EBIT in Relation zu seinem Umsatz weiterhin das mit Abstand größte Investitionsfeld der Hypoport-Gruppe dar.

Im Segment Versicherungsplattform kommt der zum Jahreswechsel 2021/2022 aufgesetzte Prozess zur verbesserten strategischen Ausrichtung durch Trennung in die drei Bereiche Privatversicherung, Industrieversicherung und betriebliche Altersvorsorge weiter voran. Zudem konnte im ersten Quartal das auf die vollintegrierte Plattform SMART INSUR migrierte Prämienvolumen weiter gesteigert werden und für ePension und SMART INSUR Neukunden gewonnen bzw. neue Plattformfunktionen implementiert werden. Die Segmentumsatzerlöse stiegen in Q1 2022, auch aufgrund der vollständigen Übernahme von AMEXPool, um 23% auf 16 Mio. . Das organische Wachstum beträgt rund 10% und liegt damit über den Wachstumsraten der Jahre 2020 und 2021. Das EBIT verbleib mit -0,5 Mio. bei weiterhin hohen Investitionen nahezu unverändert.

Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE, ordnet die Entwicklung in 2022 wie folgt ein: Wir sind im ersten Quartal erneut prozentual deutlich zweistellig gewachsen. Die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass wir unabhängig von der allgemeinen Marktentwicklung kontinuierlich prozentual zweistellig Marktanteile oberhalb des Marktwachstums gewinnen. Der auch zukünftig enorme Bedarf an Wohnraum in Deutschland, unsere zahlreichen anderen Plattformen und eine auf Wachstum ausgerichtete Unternehmenskultur sind verlässliche Rahmenbedingungen für unsere weitere Expansion. Das aktuelle Umfeld mit seiner hohen Volatilität bietet enorme strategische Chance für unser agiles Unternehmensnetzwerk.



(Angaben in Mio. ) Q1

2022 Q1

2021 Q1

Veränd. Umsatz 136,4 107,9 26% davon Kreditplattform 59,8 45,6 31% davon Privatkunden 42,8 35,1 22% davon Immobilienplattform 18,4 14,7 25% davon Versicherungsplattform 15,8 12,9 23% davon Holding & Überleitung -0,4 -0,4 -10% Rohertrag 72,5 55,6 30% EBITDA 24,7 19,2 29% EBIT 16,9 12,1 40% Konzernergebnis 12,8 9,4 37% Ergebnis pro Aktie in Euro (verwässert / unverwässert) 1,99 1,51 32%

Über die Hypoport SE

Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren rund 2.500 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform

Das Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberater wickeln monatlich über 35.000 Transaktionen mit einem Volumen von über 9 Mrd. Euro über Europace ab. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze FINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool und Starpool das Wachstum der Kreditplattform. Zudem zählen auch die REM CAPITAL AG und die fundingport GmbH mit ihrer Beratung und ihrem Finanzierungsmarktplatz für Firmenkunden (Corporate Finance) zum Segment Kreditplattform.

Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenen Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem Verbraucherportal Vergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zu Immobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt an Verbraucher richten.

Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitäten der Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel der Digitalisierung von Vermarktung, Bewertung, Finanzierung und Verwaltung von Immobilien mit dem langfristigen Ziel, eine digitale Plattform für Wohnen zu schaffen.

Im Segment Versicherungsplattform existieren die drei Bereiche Privatversicherungen (SMART INSUR), Industrieversicherungen und betriebliche Vorsorge (ePension). Zudem wird dem Segment auch der Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool zugeordnet.

Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit September 2021 im MDAX vertreten.

