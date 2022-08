DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG: Starkes erstes Halbjahr unterstreicht Wachstumsstrategie

DGAP-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

IBU-tec advanced materials AG: Starkes erstes Halbjahr unterstreicht Wachstumsstrategie



24.08.2022

IBU-tec advanced materials AG: Starkes erstes Halbjahr unterstreicht Wachstumsstrategie Gruppen-Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2022 um über 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr

EBITDA mit 3,7 Mio. Euro mehr als verdoppelt gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Gesamtwirtschaftliche Herausforderungen bislang gut gemeistert / Weitergabe von Rohstoff- und Energiepreissteigerungen an Kunden

Prognose für Gesamtjahr 2022 bestätigt

Wichtige Fortschritte in Zukunftsmärkten Batteriematerialien, Glascoating und Recycling Weimar, 24. August 2022 Die IBU-tec advanced materials AG (IBU-tec, ISIN: DE000A0XYHT5) bestätigt mit einem operativ starkem ersten Halbjahr 2022 ihre Wachstumsstrategie. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte sich die Gruppe in sämtlichen Finanzkennzahlen gegenüber dem Vorjahr weiter verbessern. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2022 auf 29,5 Mio. Euro, nach 20,0 Mio. Euro in der ersten Jahreshälfte 2021. Das operative EBITDA erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 131 % auf 3,7 Mio. Euro (2021: 1,6 Mio. Euro; bereinigt um Versicherungserstattungen und Kosten der Kapitalerhöhung). Zugleich verbesserte sich die EBTIDA-Marge von 8,0 % auf 12,6 %. Die IBU-tec Gruppe war dabei wie viele Unternehmen des produzierenden Gewerbes von den globalen Herausforderungen, ausgelöst durch den Ukrainekrieg, Lieferengpässe, die COVID-19-Pandemie sowie sprunghaft gestiegene Rohstoff- und Energiepreise, betroffen. Die schwierigen Marktbedingungen konnte die Gruppe aber bislang gut bewältigen. Dank transparenter Preisgestaltung konnte IBU-tec die Kosten für Rohstoffe und Energie an die Kunden fast vollständig weitergeben. Mit Blick auf eine potenzielle Einschränkung der Erdgasversorgung prüft die Gruppe derzeit, inwiefern die Industrieanlagen der Einzelgesellschaften mit anderen Energieträgern betrieben werden können. So läuft bereits ein Drittel der thermischen Anlagen bei IBU-tec unabhängig von Gas. Dennoch wäre ein potenzieller Ausfall der Gaslieferungen im Winterhalbjahr mit Einschränkungen der Produktion verbunden. Angesichts des starken Halbjahresergebnisses bestätigt der IBU-tec-Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2022 mit einem geplanten Umsatz von 55-57 Mio. Euro, sofern sich die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht signifikant verschlechtern. Für das Geschäftsjahr 2025 plant IBU-tec weiterhin mit Umsätzen von mindestens 102 bis über 130 Mio. Euro, die vor allem von den Wachstumsfeldern Batteriematerialien, Glascoating und Recycling getrieben sind. Der Vorstand sieht die IBU-tec Gruppe operativ und personell gut aufgestellt, um die Wachstumsstrategie planmäßig fortzuführen und seine Positionierung als Greentech-Unternehmen auszubauen. Insbesondere in den Zukunftsmärkten Batteriematerialien und Glascoating konnte IBU-tec im Berichtszeitraum einige Erfolge erzielen. Im Bereich LFP-Batteriematerialien hat IBU-tec im ersten Halbjahr eine Vereinbarung mit dem Batteriehersteller Morrow Batteries über die Lieferung von jährlich bis zu 200 Tonnen LFP-Material abgeschlossen. Die Produktlinie IBUvolt® wurde zudem um IBUvolt® LFP200 erweitert. Neben dem Wachstumsbereich Batteriematerialien war auch das Glascoating-Produkt MBTC in der ersten Jahreshälfte 2022 stark nachgefragt. Ab dem vierten Quartal 2022 soll die neue Glascoating-Produktionsanlage in Betrieb genommen werden, mit der die Gruppe ihre Kapazitäten im Bereich Glascoating nochmals deutlich erhöhen kann. Ulrich Weitz, CEO von IBU-tec: Das hervorragende Ergebnis in diesem herausfordernden ersten Halbjahr 2022 macht deutlich: IBU-tec ist ein starker Konzern mit einem erfolgreichen und tragfähigen Geschäftsmodell. Mein Dank gilt ganz besonders unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem Engagement und Einsatz dazu beigetragen haben, Projekte für unsere Kunden auch unter teilweise erschwerten Bedingungen termingerecht umzusetzen. Gleichzeitig haben wir in unseren zentralen Zukunftsbereichen Batteriematerialien und Glascoating wichtige Fortschritte gemacht, um unsere Wachstumsstrategie für 2025 und die Transformation der IBU-tec Gruppe weiter mit Nachdruck voranzutreiben. IBU-tec stellt das vorläufige Halbjahresergebnis in einem Webcast am heutigen 24. August 2022 um 13:00 Uhr vor. Interessierte Investoren und Pressevertreter sind herzlich eingeladen, sich unter folgendem Link anzumelden: https://attendee.gotowebinar.com/register/4558359030163446027. Der IBU-tec Halbjahresbericht wird wie geplant am 31. August 2022 veröffentlicht und kann unter https://www.ibu-tec.de/investor-relations/finanzberichte/berichte-der-ibu-tec-ag/ abgerufen werden. Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. 