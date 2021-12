DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited: Erweiterung des Lithium-Portfolios in Pilbara durch Erwerb des Projekts Pear Creek Update zu Lithiumexploration in Marble Bar

DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e): Expansion/Zwischenbericht

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") teilt mit, dass das Unternehmen drei Explorationslizenzen (E45/3856, E45/4616 und E45/5813) in der Region East Pilbara, WA, erworben hat. Dieses neue Projekt, das als "Projekt Pear Creek" bezeichnet wird, umfasst ca. 147 km2 stark höffiger Lithium- und Goldgeologie, die sich zwischen Kalamazoos bestehenden Lithiumprojekten DOM's Hill und Marble Bar befindet (Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung).

Die wichtigsten Punkte

Erwerb des Lithiumprojekts Pear Creek

- Erwerb einer bedeutenden neuen Lithium-Explorationskonzession ("Lithiumprojekt Pear Creek") mit einer Fläche von 147 km2 in unmittelbarer Nähe zu Kalamazoos zu 100 % unternehmenseigenen Projekten DOM's Hill und Marble Bar in East Pilbara WA.

- Durch den Erwerb verdoppelt sich in dieser stark höffigen Mineralregion Kalamazoos Lithiumexplorationskonzession auf 348 km2.

- Die Region East Pilbara ist Gegenstand umfangreicher Lithiumexplorationsaktivitäten und beherbergt zwei der weltweit größten, in Pegmatit beherbergten Lithiumminen in Pilgangoora (Pilbara Minerals Ltd ASX: PLS) und Wodgina (Albemarle NYSE: ALB/Mineral Resources Ltd ASX: MIN).

- Das an DOM's Hill angrenzende Lithiumprojekt Pear Creek umfasst drei bewilligte Explorationslizenzen (E45/3856, E45/4616 und E45/5813), die ein stark höffiges archäisches Granit-Grünstein-Terran in der Nähe der nicht weit entfernten Lithiumlagerstätten Pilgangoora und Wodgina abdecken.

- Das Lithiumprojekt Pear Creek schließt ca. 25 km der höffigen 1-7 km breiten archäischen Granit-Grünstein-Kontaktzone ein, die auch als "Goldilocks-Zone" bekannt ist und stark höffig für eine in Pegmatit beherbergte Lithium-Cäsium-Tantal-Vererzung ("LCT") ist.

- Von Bedeutung ist, dass auf dem Lithiumprojekt Pear Creek wenig bis keine modernen Explorationsarbeiten nach einer LCT-Pegmatit-Vererzung durchgeführt wurden und dies wird jetzt für Kalamazoo ein wichtiger zusätzlicher Fokus in der kommenden Feldsaison sein.

Update zu Lithiumprojekt Marble Bar

- Zahlreiche ausstreichende Pegmatit-Gangvorkommen wurden Anfang Dezember 2021 entlang bestehender Feldwege aufgezeichnet. Einige dieser enthielten sichtbare Mengen an Lepidolith (Lithiumglimmer).

Luke Reinehr, Chairman und CEO von Kalamazoo, sagte heute: "Kalamazoo hat bei Pear Creek noch offene Fragen, da wir dort bereits im Jahr 2013 einige Jahre lang auf der Suche nach Gold exploriert haben. Natürlich gab es damals nur wenig Interesse an der Lithiumexploration, daher war es nicht auf unserem Radarschirm. Die ausgezeichneten geochemischen Bodenuntersuchungen und Kartierungen der Pegmatitgänge die unsere Teams in den letzten Monaten auf den Lithiumprojekten DOM's Hill und Marble Bar durchgeführt haben, stimmen uns zuversichtlich bei der Exploration nach LCT-Pegmatit-Vererzungen in der unmittelbaren Umgebung, was uns wieder zu Pear Creek zurückführt. Die Kombination des Lithiumprojekts Pear Creek mit unseren stark höffigen bestehenden Lizenzen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie zur Entdeckung langlebiger, großer Lithiumlagerstätten in der Pilbara, was unsere umfangreichen Goldexplorationsaktivitäten in diesem Gebiet ergänzt."

Abbildungen, Tabellen oder Anhänge in dieser Meldung können Sie in der originalen englischen Pressemitteilung ansehen.

Wie das nahe gelegene Projekt DOM's Hill weist auch das neue Projektgebiet Pear Creek einen geologischen Rahmen mit den anvisierten Wirtsgesteinen auf, die denen der nahe gelegenen in Pegmatit beherbergten Weltklasse-Lithiumlagerstätten Pilgangoora und Wodgina stark entsprechen. Darüber hinaus stellt diese Akquisition eine annähernde Verdoppelung von Kalamazoos Lithium- und Goldexplorationslizenzen in dieser stark höffigen Region auf 348 km2 dar (Abbildung 2).

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage der Projekte Kalamazoos DOM's Hill, Pear Creek und Marble Bar in Bezug auf die Lithiumminen Pilgangoora und Wodgina und die Lithiumlagerstätte Archer vor dem Hintergrund einer regionalen aeromagnetischen Darstellung von WA (Western Australia)1. Die interpretierte "Goldilocks-Zone" ist als eine 4 km breite Zone definiert, die sich entlang des archäischen Granit-Grünstein-Kontaktbereichs befindet. Das Lithiumvererzungspotenzial in den beiden Projektgebieten DOM's Hill und Pear Creek wurde zunächst dadurch identifiziert, dass ihre gemeinsame Geologie derjenigen der nahe gelegenen Lithiumlagerstätten Pilgangoora und Wodgina ähnelt. Die Projektgeologie der Region und insbesondere die Granit-Grünstein-Kontaktzone oder "Goldilocks-Zone" ist auf dem aeromagnetischen Bild der Region WA (Abbildung 1) deutlich zu erkennen. Aufgrund dieser starken Analogie ist Kalamazoo der Ansicht, dass sowohl das DOM's Hill- als auch das Pear Creek-Lithiumprojekt stark höffig für Seltenelement-Granitpegmatite der geochemischen LCT-Gruppe sind. 1Siehe die Website des Western Australian Department of Mines, Industry Regulation and Safety: Lithium in Western Australia Poster - Juni 2021

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lage der Lithiumexplorationsprojekte von Kalamazoo bei DOM's Hill, Pear Creek und Marble Bar, East Pilbara WA. Beachten Sie, dass Kalamazoo nur Goldrechte in Bezug auf E45/4724 besitzt. Das Projektgebiet Pear Creek gilt und galt in der Vergangenheit als höffig für eine Reihe von Gold-, Nickel-, Kobalt- und Buntmetalllagerstätten. Das Gebiet wurde vor Kurzem hinsichtlich seines Goldpotenzials neu bewertet, da im Osten des Projekts Warrawoona der Calidus Resources Ltd. (ASX: CAI) in Scherzonen beherbergte Goldressourcen identifiziert wurden. Ein weiterer Grund dieser Neubewertung ist die mit einer Intrusion in Zusammenhang stehende Vererzung auf De Grey Mining Ltd.'s (ASX: DEG) Entdeckung Hemi in Mallina. Kalamazoo hält es für positiv, dass trotz der unmittelbaren Nähe zu zwei der weltweit größten Lithiumminen im Hartgestein bisher keine Explorationsarbeiten auf Lithium bei Pear Creek durchgeführt wurden. Dies könnte zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass ein Teil des Projektgebiets von einer dünnen Schicht jüngeren Sedimentgesteins überlagert wird.

Bedingungen der Akquisition



Kalamazoo hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Kali Metals Pty Ltd das Lithiumprojekt Pear Creek erworben, indem es verbindliche Kauf- und Verkaufsvereinbarungen für Bergbauliegenschaften mit der Ausgabe von 2.352.940 Kalamazoo-Stammaktien (effektive Kosten von 800.000 Dollar) abschloss, wie folgt:

- Great Sandy Pty Ltd und Epminex WA Pty Ltd (E45/4616-I): 1.176.470 Aktien - Great Sandy Pty Ltd (E45/3856-I): 588.235 Aktien - Rich Well Resources Pty Ltd (E45/5813): 588.235 Aktien

Der Erwerbspreis beinhaltet keine Kapitalaufwendungen von Kalamazoo.

Lithiumprojekt Marble Bar (E45/4700) - Felderkundung findet lepidolithführende Pegmatitgänge



Während einer kurzen Felderkundung auf Kalamazoos Lithiumprojekt Marble Bar, die Anfang Dezember 2021 durchgeführt wurde, verzeichneten die Geologen von Kalamazoo zahlreiche Pegmatitgangvorkommen entlang bestehender Feldwege. Einige dieser Vorkommen enthielten sichtbare Mengen an Lepidolith (Lithiumglimmer) (Abbildungen 3 und 4). Diese Vorkommen bestätigen historische Berichte über lithiumreiche Pegmatite, die an anderen Stellen im nördlichen Teil von E45/4700 erfasst wurden (Abbildung 4). Das Vorkommen von Lepidolith wurde sowohl visuell als auch durch RAMAN-Spektroskopie an ausgewählten Gesteinssplitterproben verifiziert (Abbildung 5). Eine Auswahl von Pegmatit-Gesteinssplitterproben, die im Rahmen dieses Vorhabens gesammelt wurden, wurde zur Laboruntersuchung und quantitativen Röntgenbeugungsanalyse (XRD) eingereicht (Ergebnisse noch ausstehend). Kalamazoo betrachtet das Vorkommen zahlreicher Pegmatitgänge, von denen einige mit Lithium angereichert sind, an den Rändern der Monzogranitintrusion Moolyella und des damit in Zusammenhang stehenden alluvialen Zinn- und Tantal-Feldes als starkes positives Indiz für die LCT-Höffigkeit in E45/4700. Die Felderkundung war kurz und beschränkte sich größtenteils auf bereits vorhandene Feldwege, sie unterstreicht jedoch das Potenzial für die Entdeckung weiterer Pegmatite. Weitere Felderkundungskampagnen werden geplant, sobald die aktuelle projektweite detaillierte geochemische Bodenuntersuchung abgeschlossen (Mitte Dezember 2021) und ausgewertet ist (Ende Januar 2022).

Abbildung 3 zeigt: Lage von E45/4700 und des Antrags E45/5970 über einem GSWA East Pilbara auf Kartenblatt mit interpretiertem Grundgebirge, Maßstab 1:250.000. Beachten Sie die Lage dieser beiden Lizenzen am südlichen Rand des alluvialen Zinn- und Tantal-Feldes Moolyella.

Abbildung 4 zeigt: Lage der Gesteinssplitterproben von Kalamazoo (MBLR001-27) und der historischen Gesteinssplitterproben im nördlichen Teil von E45/4700 (ASX: SYA 31. Juli 2019) auf einem Hintergrundbild von Google Earth.

Abbildung 5 zeigt: Beispiel für eine Gesteinsprobe mit markantem violettem Lepidolith (Lithiumglimmer) in einem Pegmatit, der kürzlich auf E45/4700 gesammelt wurde (Gesteinssplitterprobe MBLR015 - Lage siehe Abbildung 4)

Nächste Schritte



Kalamazoos Priorität auf dem Lithiumprojekt Pear Creek liegt jetzt auf dem Fokus der Weiterentwicklung zu einem bohrbereiten Status, was Folgendes umfassen wird:

- Abschluss der projektweiten Bodenbeprobungsprogramme in der interpretierten Goldilocks-Zielzone, was den Einsatz von kurzen Aircore- oder Schneckenbohrungen in Bereichen mit dünner Überdeckung umfassen kann. - Beschaffung von hochauflösenden Satellitenbildern. - Felderkundungs- und Kartierungskampagnen.



Zuvor an der ASX veröffentlichtes Referenzmaterial



Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Informationen in dieser Pressemitteilung finden Sie in den folgenden an der ASX veröffentlichten Pressemitteilungen: ASX: KZR 6. Oktober 2017

ASX: KZR 2. Dezember 2019

Warnhinweis Es sei darauf hingewiesen, dass die Informationen in dieser Pressemitteilung nur auf visuellen Feldbeobachtungen und den Analyseergebnissen der Gesteinssplitterproben basieren, die aus den zutage tretenden Pegmatiten entnommen wurden. Die Ergebnisse der Kalamazoo-Bodenproben stehen noch aus. Das Unternehmen hat noch nicht bestätigt, ob eine Lithiumvererzung vorhanden ist, da dies nur durch Laboranalysen bestimmt werden kann.

Reaktion auf COVID-19 Kalamazoo handhabt proaktiv die potenziellen Auswirkungen von COVID-19 und hat Systeme und Richtlinien entwickelt, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten und das Risiko für den Betrieb zu begrenzen. Diese Systeme und Richtlinien wurden im Einklang mit den formellen Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden und mit Unterstützung ihrer Auftragnehmer entwickelt und werden aktualisiert, falls sich die formellen Leitlinien ändern. Kalamazoos oberste Priorität ist die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer. Um die Gesundheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Auftragnehmer zu gewährleisten, hat Kalamazoo eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko und die Übertragungsrate auf COVID-19 zu minimieren und gleichzeitig den Betrieb fortzusetzen. Alle Arbeitsabläufe und Aktivitäten wurden nur auf das Wesentliche minimiert. Zu den umgesetzten Maßnahmen gehören das Ausfüllen einer COVID-19-Risikoerklärung durch Mitarbeiter und Auftragnehmer, verbesserte Hygienepraktiken, das Verbot nicht notwendiger Reisen auf absehbare Zeit, die Einrichtung starker Infektionskontrollsysteme und -protokolle im gesamten Unternehmen sowie die Erleichterung von Fernarbeitsvereinbarungen, sofern dies praktikabel und erforderlich ist. Kalamazoo wird weiterhin die formalen Anforderungen und Leitlinien der staatlichen und bundesstaatlichen Gesundheitsbehörden beobachten und entsprechend handeln.

Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement) Die Informationen für Kalamazoos Lithiumexplorationsprojekte in der Pilbara basieren auf Informationen von Dr. Luke Mortimer, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist. Dr. Mortimer ist ein Mitarbeiter, der für das Unternehmen als Explorationsmanager für Ostaustralien tätig ist. Dr. Mortimer verfügt über ausreichendes Wissen und Erfahrung über diesen hier vorliegenden Vererzungs- und Lagerstättentyp. Seine Tätigkeiten qualifizieren ihn als sachkundige Person gemäß den Regeln der Fassung aus dem Jahr 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Dr. Mortimer stimmt den hier gegebenen Informationen in der jeweiligen Form und im jeweiligen Kontext zu.

