DGAP-News: Klassik Radio AG

Pressemitteilung vom 09. März 200620% Reichweitensteigerung bei Klassik Radio Platz 4 unter den 96 deutschen RadiostationenAugsburg, 09. März 2006 Klassik Radio, der Radiosender der Klassik Radio AG, hat in der Media-Analyse "ma 2006 Radio I", der wesentlichen Entscheidungsgrundlage des deutschen Werbemarktes, einen neuen Reichweitenrekord erzielt:Ein ‚All-time-high' von 1,170 Mio. Hörer schalten jetzt täglich den ersten börsennotierten deutschen Radiosender ein. Dies ist eine eindrucksvolle Steigerung von 20 Prozent gegenüber den letzten Reichweitendaten.Auch in der Durchschnittsstunde - (Mo-Sa 6-18 Uhr) hat Klassik Radio um 20 Prozent zugelegt.Damit steht Klassik Radio unter allen 96 in der Mediaanalyse einzeln ausgewiesenen deutschen Radiosendern im absoluten Reichweitenzuwachs auf Platz 4."Reichweite ist der wesentliche Umsatztreiber im Radiogeschäft. Denn Funkspots werden stets nach Reichweite vergütet. Deshalb wird sich unser Reichweitenzuwachs von 20 Prozent sehr angenehm in unseren Büchern bemerkbar machen.Für unser stark expandierendes Vertriebsteam ist dieses Ergebnis jetzt ein echter Umsatzbeschleuniger", so Ulrich Kubak, Vorstandsvorsitzender der Klassik Radio AG.