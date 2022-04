DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse steigert Dividende und Frau Dr. Sigrid Nikutta wird neues Mitglied im Aufsichtsrat

DGAP-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Dividende/Personalie

Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse steigert Dividende und Frau Dr. Sigrid Nikutta wird neues Mitglied im Aufsichtsrat



31.03.2022 / 10:30

Knorr-Bremse steigert Dividende und Frau Dr. Sigrid Nikutta wird neues Mitglied im Aufsichtsrat - Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 um 22% auf 1,85 Euro zu erhöhen - Frau Dr. Sigrid Nikutta, Vorstand Güterverkehr der Deutsche Bahn AG, soll auf der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden München, 31. März 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der Knorr-Bremse AG haben entschieden, der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 eine gegenüber Vorjahr um rund 22% erhöhte Dividende in Höhe von 1,85 Euro je Aktie vorzuschlagen. Die Ausschüttungsquote entspricht 46% des Jahresüberschusses 2021 und liegt damit auf Linie mit der bestehenden Dividendenpolitik, zwischen 40-50% an die Aktionäre auszuschütten. Der Aufsichtsrat hat zudem eine wichtige Personalentscheidung getroffen: Frau Dr. Sigrid Nikutta, seit dem 1. Januar 2020 Vorstand Güterverkehr der Deutsche Bahn AG, wird der Hauptversammlung der Knorr-Bremse AG am 24. Mai 2022 als neues Mitglied des Aufsichtsrats zur Wahl vorgeschlagen. Sie folgt damit auf Herrn Dr. Thomas Enders, der sein Mandat wegen neuer unternehmerischer Herausforderungen niederlegt und aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Dr. Enders für sein großes Engagement vor allem im Strategieausschuss des Unternehmens. Herr Dr. Enders hat in den vergangenen zwei Jahren mit vielen Anregungen zum Erfolg der Knorr-Bremse beigetragen. Prof. Dr. Klaus Mangold, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Dr. Nikutta eine ausgewiesene Branchenkennerin als neues Mitglied für den Aufsichtsrat der Knorr-Bremse gewinnen konnten. Ihre umfassende und langjährige Expertise der internationalen Bahn- und Logistikbranche ist für Knorr-Bremse als einem weltweit aktiven Hightech-Unternehmen eine wertvolle Bereicherung." Frau Dr. Nikutta leitete als Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb das größte Nahverkehrsunternehmen in Deutschland, die Berliner Verkehrsbetriebe. Sie ist heute im Vorstand der Deutsche Bahn AG für den Güterverkehr verantwortlich und leitet zugleich als Vorstandsvorsitzende die DB Cargo AG.

Medienkontakt: Alexander Stechert-Mayerhöfer, Leiter Unternehmenskommunikation,

Tel.: +49 89 3547 1942, E-Mail: alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com



Investor Relations: Andreas Spitzauer, Leiter Investor Relations

Tel.: +49 89 3547 182310, E-Mail: andreas.spitzauer@knorr-bremse.com



Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr finden sich im Geschäftsbericht 2021, der ab heute Abend auf der Website unter www.knorr-bremse.com zum Download zur Verfügung steht. Da das Thema Nachhaltigkeit bei Knorr-Bremse ganz oben auf der Prioritätenliste steht, wird der Geschäftsbericht nicht mehr gedruckt, sondern nur noch in digitaler Form veröffentlicht. Über Knorr-Bremse

Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarktführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten weltweit einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen. Rund 30.500 Mitarbeiter an über 100 Standorten in mehr als 30 Ländern setzen sich mit Kompetenz und Motivation ein, um Kunden weltweit mit Produkten und Dienstleistungen zufriedenzustellen. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von 6,7 Mrd. EUR. Seit mehr als 115 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität.

31.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

