DGAP-News: Krones AG: Uta Anders wird CFO der Krones AG

24.03.2022 Uta Anders wird CFO der Krones AG Der Aufsichtsrat bestellt Frau Uta Anders mit Wirkung zum 1. Januar 2023 zum Mitglied des Vorstands der Krones AG. Sie übernimmt die Funktion des Finanzvorstands. Damit tritt Uta Anders die Nachfolge von CFO Norbert Broger an, der auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2022 mit Ablauf seines Vorstanddienstvertrages aus dem Vorstand der Krones AG ausscheidet. Uta Anders war 20 Jahre bei thyssenkrupp beschäftigt und hatte dort verschiedene Führungspositionen im In- und Ausland inne. Dabei hatte sie umfangreiche Erfahrungen im Maschinen und Anlagenbau erworben. Zuletzt war sie als CFO und kaufmännische Geschäftsführerin von thyssenkrupp System Engineering tätig. Seit Ende 2020 ist Uta Anders in ihrer Funktion als Head of Controlling, Accounting und Taxes für den gesamten Krones Konzerns verantwortlich. Ansprechpartner:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations Krones AG

Tel.: +49 9401 70-1169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com

