DGAP-News: LOTTO24 AG: Vorstand Magnus von Zitzewitz verlässt Lotto24 zum 30. Juni 2019

Vorstand Magnus von Zitzewitz verlässt Lotto24 zum 30. Juni 2019 (Hamburg, 7. Juni 2019) Magnus von Zitzewitz, Vorstand der Lotto24 AG (Lotto24.de), dem führenden deutschen Anbieter staatlicher Lotterien im Internet, wird das Unternehmen im besten freundschaftlichen Einvernehmen zum 30. Juni 2019 verlassen. Der nach der Hauptversammlung am 4. Juni 2019 neu konstituierte Aufsichtsrat hat seinem Wunsch, die bis 30. April 2020 laufende Bestellung vorzeitig aufzulösen, mit Bedauern entsprochen. Nach sieben Jahren Tätigkeit als Vorstand der Gesellschaft möchte von Zitzewitz sich neuen beruflichen Aufgaben widmen. Damit wird er auch nicht wie ursprünglich vorgesehen in den Vorstand der ZEAL Network SE ("ZEAL") eintreten, die seit Vollzug der Übernahme im Mai 2019 Mehrheitsaktionärin der Lotto24 AG ist. Gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden Petra von Strombeck führte Magnus von Zitzewitz die Lotto24 AG 2012 im Rahmen eines Spin-offs von der Tipp24 SE (heute ZEAL) als eigenständiges Unternehmen ohne laufendes Geschäft an die Börse. Seitdem ist das Unternehmen dynamisch gewachsen: Im Geschäftsjahr 2018 erreichte Lotto24 mit rund 2,2 Millionen Kunden ein Transaktionsvolumen von mehr als 320 Mio. Euro. Seit dem Börsengang hat sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 330 Mio. Euro mehr als verzehnfacht. "Der Aufsichtsrat dankt Herrn von Zitzewitz für seine sehr erfolgreiche Arbeit beim Auf- und Ausbau der Lotto24 AG zum unangefochtenen Marktführer in der Online-Lotterievermittlung in Deutschland", so Peter Steiner, Aufsichtsratsvorsitzender der Lotto24 AG. "Vorstand und Aufsichtsrat wünschen ihm sowohl beruflich als auch persönlich weiterhin viel Erfolg und alles Gute." Als Nachfolger von Magnus von Zitzewitz soll der derzeitige Finanzvorstand von ZEAL, Jonas Mattsson, ab dem 1. Juli 2019 zusätzlich als Vorstand das Finanzressort bei Lotto24 verantworten. Über die Lotto24 AG: Die Lotto24 AG ist der führende deutsche Anbieter staatlicher Lotterien im Internet (Lotto24.de). Lotto24 vermittelt Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie die Deutsche Fernsehlotterie und erhält hierfür eine Vermittlungsprovision. Zum Angebot zählen unter anderem Lotto 6aus49, Spiel 77, Super 6, EuroJackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno und die Deutsche Fernsehlotterie. Nach der Gründung im Jahr 2010 und dem Börsengang 2012 an der Frankfurter Börse (Prime Standard) ist Lotto24 heute Marktführer. 2019 wurde Lotto24 mehrheitlich von der ZEAL Network SE übernommen und gehört seitdem zur ZEAL-Gruppe. Als stark wachsendes und zugleich service- und kundenorientiertes Unternehmen hat Lotto24 den Anspruch, Kunden sowohl online als auch mobil ein besonders bequemes, sicheres und zeitgemäßes Spielerlebnis zu bieten. Kontakt:

Lotto24 AG

Vanina Hoffmann

Manager Investor & Public Relations

Tel.: +49 40 82 22 39 - 501

E-Mail: ir@lotto24.de

Internet: Lotto24-ag.de

Lotto24.de

