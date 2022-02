DGAP-News: MBH CORPORATION PLC EXPANDIERT DURCH DEN ERWERB VON BEP ENGINEERING SERVICES NACH KANADA

DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Ankauf

MBH CORPORATION PLC EXPANDIERT DURCH DEN ERWERB VON BEP ENGINEERING SERVICES NACH KANADA



24.02.2022 / 09:21

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Übernahme untermauert die Bestrebungen, die Anzahl der nordamerikanischen Unternehmen der MBH-Gruppe zu erhöhen und gleichzeitig das Engineering-Geschäft der Gruppe zu stärken sowie gleichzeitig den Umsatz um GBP 0,5 Mio. und das EBIT um GBP 0,1 Mio. zu steigern. [London, 24. Februar 2022], MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt heute bekannt, dass sie den Konditionen für die Übernahme von Approved Air Ltd. in Großbritannien zugestimmt hat, der jüngsten Transaktion im Rahmen ihrer weitreichenden Akquisitionsbemühungen. Mit dieser Übernahme, der ersten in Kanada, umfasst das MBH-Portfolio 28 Unternehmen in acht verschiedenen Geschäftsbereichen und sechs Ländern. BEP Engineering Services ist ein in British Columbia, Kanada, ansässiges Unternehmen, das im Bereich Anlagenbau und Industriedesign tätig ist. Seit seiner Gründung vor 41 Jahren im Jahr 1981 hat sich das Unternehmen zu einem erfolgreichen, multidisziplinären Anlagenbauer entwickelt, der einem anspruchsvollen Kundenstamm qualitativ hochwertige Konstruktionen und Anlagenumbauten bereitstellt. Zu den Dienstleistungen gehören Entwurf, Detailplanung und Zertifizierung, sowohl bei der Errichtung neuer Anlagen als auch bei der Modernisierung und dem Umbau bestehender Anlagen. BEP Engineering arbeitet mit Unternehmen aus der Sägewerks-, Wiederverarbeitungs-, Sperrholz-, Hobelwerk-, Furnier- und Ziegelindustrie zusammen und bietet darüber hinaus Zertifizierungsdienste für Anlagen in den Bereichen Mechanik, Bauwesen, Elektrik, Staubbeseitigung und Geotechnik an. Das Unternehmen liefert und installiert hochwertige vorgefertigte Metallgebäude und Spannstoffgebäude für Kunden. Dabei werden Gebäudegrundrisse so entworfen, dass die maschinellen Anlagen in ihrer effizientesten Anordnung platziert werden können. Der nicht testierte Umsatz von BEP für das am 30. November zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021 belief sich auf etwa 0,5 Mio. GBP. Für den Erwerb von BEP wird ein Gesamtbetrag von ca. 0,5 bis 0,7 Mio. GBP fällig, der durch Wandelanleihen beglichen wird, die ein Jahr nach Vollzug der Übernahme in MBH-Aktien umgewandelt werden, und zwar zum jeweils niedrigeren Wert des volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurses vor dem Umwandlungsdatum oder 0,35 EUR pro Aktie. Bernie Pahlke, CEO von BEP Engineering, kommentierte: "Diese Gelegenheit, Teil eines internationalen Konzerns zu werden, bringt neue Möglichkeiten und sorgt für große Begeisterung bei unseren hoch qualifizierten Mitarbeitern. Im Laufe der Jahre haben wir uns dank der hohen Qualität unserer marktführenden Dienstleistungen einen ausgezeichneten Ruf erworben, und wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Zugehörigkeit zu MBH unser Dienstleistungsangebot und unsere Marktpräsenz noch ausbauen können." Callum Laing, Vorstandsvorsitzender der MBH Corporation plc, sagte: "Der Vorstand von MBH und unsere Geschäftsführer sind sehr erfreut, BEP Engineering Services mit seinen fundierten Kenntnissen im Anlagenbau und Industriedesign in Nordamerika in der Gruppe willkommen zu heißen. Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung verfügen Bernie Pahlke und sein Team auch über ein großartiges Netzwerk von anderen Unternehmen, die in Zukunft gut zu MBH passen könnten." Anleiheprogramm und Anzahl der ausgegebenen Aktien MBH hat rund EUR 34 Mio. seines Anleiheprogramms in Anspruch genommen, so dass dann noch etwa EUR 16 Mio. zur Verfügung stehen, die bei Bedarf genutzt werden können. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung hat das Unternehmen 100,3 Mio. Aktien ausgegeben. Ungefähr 65% der MBH-Aktien befinden sich im Besitz der Geschäftsführer der Gruppenunternehmen. Um das Unternehmen zusätzlich zu unterstützen, erwerben mehrere Geschäftsführer regelmäßig monatlich Aktien an der Börse für sich selbst oder im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Über BEP Engineering Services BEP Engineering Services wurde 1981 in Surrey, British Columbia, Kanada, gegründet und ist im Anlagenbau und Industriedesign als Generalauftragnehmer tätig. Das Unternehmen bietet Entwurfs-, Detailplanungs- und Zertifizierungsdienste für neue Betriebsanlagen sowie für die Modernisierung und den Umbau bestehender Anlagen. BEP bietet ein umfassendes Angebot an Ingenieurleistungen in den Bereichen Mechanik/Werkstechnik, Bauwesen/Strukturtechnik und Elektrotechnik und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Sägewerke, Wiederverarbeitungsanlagen, Sperrholz, Hobelwerke, Furnierwerke und Kraftwerke. Das Unternehmen bietet auch die dazugehörigen elektrischen und steuerungstechnischen Dienstleistungen an.



www.bepengineering.com

Über MBH Corporation PLC Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse sowie der US-amerikanischen Börse OTCQX(R) in New York (MBHCF) notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR und Pressekontakt: MBH Corporation PLC, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0) 770 396 3953 FMG, PR company, Jacqualine Chan, jaccyy@gmail.com

24.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de