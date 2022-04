DGAP-News: Mensch und Maschine Software SE stellt Q1-Bericht 2022 vor

DGAP-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Mensch und Maschine Software SE stellt Q1-Bericht 2022 vor



21.04.2022 / 08:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





- Umsatz +18% / EBIT +20% / Nettogewinn +25%

- Ambitionierte Ziele für Gesamtjahr 2022 bekräftigt



Wessling, 21. April 2022 - Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat das Jahr 2022 mit dem stärksten Quartal in der Firmengeschichte begonnen und seine Rekordjagd mit zweistelligen Umsatz- und Ergebnis-Zuwächsen fortgesetzt.



Der Umsatz lag mit EUR 85,41 Mio (Vj 72,34 / +18%) auch deutlich über dem alten Rekord EUR 78,63 Mio aus Q1/2020. EUR 24,68 Mio (Vj 22,03 / +12%) wurden mit Software und EUR 60,73 Mio (Vj 50,31 / +21%) im Systemhaus-Geschäft erlöst.



Das Betriebsergebnis EBIT übertraf mit EUR 13,38 Mio (Vj 11,16 / +20%) klar den Vorjahres-Rekord, wobei die Software mit EUR 7,65 Mio (Vj 6,42 / +19%) und das Systemhaus mit EUR 5,73 Mio (Vj 4,74 / +21%) fast gleiche prozentuale Beiträge lieferten. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg sogar um +25% auf EUR 8,34 Mio (Vj 6,68) bzw. 49 Cent (Vj 40) pro Aktie.



Nach dem starken Jahresstart erwartet MuM-CFO Markus Pech "für das Gesamtjahr 2022 weiterhin einen Rohertrags-Zuwachs in der Bandbreite von +8-12% auf EUR 150-155 Mio sowie einen Anstieg des Nettogewinns um +18-24 Cent auf 144-150 Cent/Aktie (+14-19%). Bei Zielerreichung planen wir eine



MuM-Chairman Adi Drotleff merkt im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt an, dass dieser "bislang weder das laufende MuM-Geschäft signifikant negativ beeinflusst hat noch zu einer Änderung unserer kurz- und langfristigen Ziele Anlass gibt. Im Falle einer globalen Eskalation könnten wir einen stärker negativen Einfluss selbstverständlich nicht mehr ausschließen."

Stärkstes Quartal in der Firmengeschichte- Umsatz +18% / EBIT +20% / Nettogewinn +25%- Ambitionierte Ziele für Gesamtjahr 2022 bekräftigtWessling, 21. April 2022 - Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat das Jahr 2022 mit dem stärksten Quartal in der Firmengeschichte begonnen und seine Rekordjagd mit zweistelligen Umsatz- und Ergebnis-Zuwächsen fortgesetzt.Der Umsatz lag mit EUR 85,41 Mio (Vj 72,34 / +18%) auch deutlich über dem alten Rekord EUR 78,63 Mio aus Q1/2020. EUR 24,68 Mio (Vj 22,03 / +12%) wurden mit Software und EUR 60,73 Mio (Vj 50,31 / +21%) im Systemhaus-Geschäft erlöst.Das Betriebsergebnis EBIT übertraf mit EUR 13,38 Mio (Vj 11,16 / +20%) klar den Vorjahres-Rekord, wobei die Software mit EUR 7,65 Mio (Vj 6,42 / +19%) und das Systemhaus mit EUR 5,73 Mio (Vj 4,74 / +21%) fast gleiche prozentuale Beiträge lieferten. Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter stieg sogar um +25% auf EUR 8,34 Mio (Vj 6,68) bzw. 49 Cent (Vj 40) pro Aktie.Nach dem starken Jahresstart erwartet MuM-CFO Markus Pech "für das Gesamtjahr 2022 weiterhin einen Rohertrags-Zuwachs in der Bandbreite von +8-12% auf EUR 150-155 Mio sowie einen Anstieg des Nettogewinns um +18-24 Cent auf 144-150 Cent/Aktie (+14-19%). Bei Zielerreichung planen wir eine Dividende von 135-140 Cent nach 120 Cent im Vorjahr."MuM-Chairman Adi Drotleff merkt im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt an, dass dieser "bislang weder das laufende MuM-Geschäft signifikant negativ beeinflusst hat noch zu einer Änderung unserer kurz- und langfristigen Ziele Anlass gibt. Im Falle einer globalen Eskalation könnten wir einen stärker negativen Einfluss selbstverständlich nicht mehr ausschließen."

21.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de