DGAP-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA : MERKUR PRIVATBANK setzt starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2022 fort

MERKUR PRIVATBANK setzt starkes Wachstum im 1. Halbjahr 2022 fort

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit steigt um 5,9 % / Vermögensanlage und Finanzierung wachsen weiter

München, 15. Juli 2021 Die MERKUR PRIVATBANK KGaA hat das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres sehr erfolgreich und erneut mit einer deutlichen Ergebnissteigerung abgeschlossen und bleibt auf Wachstumskurs. Zum 30. Juni 2022 lag das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit bei 9,35 Mio. EUR, ein Zuwachs um 5,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte MERKUR PRIVATBANK konnte sowohl in der Finanzierung als auch in der Vermögensanlage wieder erheblich zulegen. Der Provisionsüberschuss stieg im zweiten Quartal auf 13,0 Mio. EUR und der Zinsüberschuss auf 29,5 Mio. EUR an. Das Wachstum im Bereich Vermögensanlage beträgt rund 260 Mio. EUR. Das Neugeschäft in der Finanzierung verlief ebenfalls sehr erfolgreich mit über 1 Mrd. EUR.

Das starke Wachstum bestätigt erneut unseren strategischen Kurs. Durch ein wertebasiertes Banking und einer individuellen und persönlichen Beratung konnten wir auch in diesem ersten Halbjahr wieder sehr gute Ergebnisse erzielen. Dabei stehen die unternehmerischen Ansprüche unserer Kunden stets im Fokus unseres Handelns. Mit Blick in die Zukunft beobachten wir sehr genau die aktuelle Marktlage: Für die MERKUR PRIVATBANK sehen wir sehr gute Chancen, auf die wir optimistisch hinarbeiten. sagt Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Auch in 2022 bekennt sich die MERKUR PRIVATBANK zu einem nachhaltigen Wachstumskurs und bereitet nach einem erfolgreichen ersten halben Jahr den Weg für weiteres Wachstum vor. Unsere nachhaltige Wachstumsstrategie spiegelt sich deutlich in unseren Investitionen in den Bereichen Personal, Digitalisierung , Marketing und der Modernisierung unserer Büros an den verschiedenen Standorten in Deutschland wider. Zusammen mit unserem stark diversifizierten Geschäftsmodell, welches in der Vergangenheit bewiesen hat, dass wir auch in einem volatilen Marktumfeld weiterwachsen können, blicken wir daher voller Zuversicht auf das zweite Halbjahr., so Dr. Marcus Lingel Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Über die MERKUR PRIVATBANK

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von gut 2,8 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 460 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

