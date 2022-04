DGAP-News: MOBOTIX AG: Konica Minolta und MOBOTIX bauen ihre strategische Partnerschaft in den USA aus.

DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Kooperation

MOBOTIX AG: Konica Minolta und MOBOTIX bauen ihre strategische Partnerschaft in den USA aus.



06.04.2022

Langmeil, April 2022: Konica Minolta und MOBOTIX intensivieren ihre strategische Partnerschaft in den USA. Bereits seit Jahren besteht eine enge Technologie-Partnerschaft rund um die FORXAI Video Security Solution (VSS), einer umfassenden End-to-End-Videosicherheitslösung, die Unternehmen bei der Analyse von Prozessen, Situationen und Verhalten unterstützt.



Für eine vertiefte Vertriebs- und Logistik-Partnerschaft wird die Konica Minolta Teamstruktur nun erweitert und neu organisiert. Gemeinsame Logistikzentren werden die flächendeckende Verfügbarkeit von MOBOTIX High-End-Videotechniklösungen in Nord-, Mittel- und Südamerika sicherstellen. MOBOTIX hat sein Vertriebsteam in den vergangenen sechs Monaten in den USA ausgebaut, um in allen Regionen sowohl im Business Development als auch mit technischen Funktionen präsent zu sein. Mit diesen Maßnahmen verstärken beide Unternehmen ihr Engagement, auf dem amerikanischen Markt, für den in den nächsten vier Jahren ein Wachstum erwartet wird.



Laut NOVAIRA INSIGHTS wird der weltweite VSS-Markt bis 2025 auf 32,37 Mrd. USD geschätzt. Ein CAGR von 15 % wird für intelligente Edge-Analytik in Kombination mit Cloud-Diensten erwartet, beides Kernkompetenzen von Konica Minolta und MOBOTIX. Unternehmen benötigen intelligente Sicherheitslösungen, um ihre Vermögenswerte, Mitarbeiter und Betriebsabläufe zu schützen, und die Kunden wollen die in den Kameras integrierten IoT-Funktionen nutzen, um sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen.



Die Kernkompetenzen von Konica Minolta, Künstliche Intelligenz und Deep Learning, kombiniert mit der High-End-Kameratechnologie von MOBOTIX, können viele bestehende und zukünftige Anwendungen abdecken. Die Geschäftsaktivitäten werden sich dabei auf die wichtigsten vertikalen Märkte konzentrieren, insbesondere in den Bereichen Industrie, Energie, Logistik und Transport, Gesundheitswesen, Behörden, Bildung und Einzelhandel. In diesen Bereichen wird die Videotechnologie dazu beitragen, Arbeitsabläufe, Prozesse und Produktivität zu optimieren und die alltäglichen Anforderungen zu verbessern.



"Um die Bedeutung dieser Partnerschaft zu verstehen, muss man sich von dem Konzept der traditionellen Videoüberwachung lösen. In den letzten Jahren haben sich die Bedürfnisse der Endnutzer deutlich verändert. Die neue Nachfrage nach Videoüberwachung geht weit über die reine Sicherheit hinaus. Eine intelligente Lösung bietet den Endnutzern eine spürbare Investitionsrendite. Wir konzentrieren uns darauf, die individuellen Anforderungen unserer Kunden an die Videoanalyse gemeinsam mit Konica Minolta in besonderer Weise zu erfüllen: Über das reine Videobild hinaus können Daten und Informationen schnell verwaltet und analysiert werden", sagt MOBOTIX CEO Thomas Lausten. Das schafft für unsere Kunden greifbare Mehrwerte, denken Sie beispielsweise an die Analyse von Kundenverhalten im Einzelhandel oder die Prozessüberwachung in der Industrie."



"Durch die Partnerschaft mit MOBOTIX in den USA kann Konica Minolta seine KI-Videokapazitäten mit einem erstklassigen Partner zusammenführen, der es uns ermöglicht, die Videosicherheit auf die nächste Stufe zu heben und unsere Kunden in allen vertikalen Bereichen zu schützen", betont Vijay Raghavan, Senior Vice-President, Konica Minolta, Vereinigte Staaten von Amerika.



Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com



