DGAP-News: Mynaric nimmt an der Industrials Conference von Jefferies und der 42nd Annual Growth Conference von Canaccord Genuity teil

Mynaric nimmt an der Industrials Conference von Jefferies und der 42nd Annual Growth Conference von Canaccord Genuity teil



03.08.2022 / 08:38

München, 3. August 2022 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) gab heute bekannt, dass das Management an den folgenden Investorenkonferenzen im Monat August teilnehmen wird. Die Präsentationen werden in Form von Fireside-Chats stattfinden und als Webcast für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Interessierte Parteien finden weitere Informationen zum Webcast dieser Veranstaltungen auf der Investor Relations Website von Mynaric unter www.mynaric.com/investor-relations/calendar/ Jefferies Industrials Conference August 9, 2022

10:30 Uhr EDT / 4:30 Uhr MEZ

Sven Meyer-Brunswick, C3PO Canaccord Genuity 42nd Annual Growth Conference 11. August 2022

9:00 Uhr EDT/ 15:00 Uhr MEZ

Sven Meyer-Brunswick, C3PO Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0Y) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

