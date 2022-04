DGAP-News: NanoRepro AG tritt in Milliarden-Oligopol-Markt Diabetes-Diagnostik ein

DGAP-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Vertrag/Markteinführung



NanoRepro AG tritt in Milliarden-Oligopol-Markt Diabetes-Diagnostik ein - Lizenzvertrag mit EyeSense für kontinuierliche Glukosemessungssystem (CGM) - +35 % jährliches Marktwachstum erwartet - Hohe wiederkehrende Umsätze ab Markteinführung 2024 Marburg, den 13. April 2022. Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109; Symbol: NN6) expandiert und erweitert ihr Produktportfolio. Der Anbieter von Produkten zur Schnelldiagnose von Krankheiten und für die gesundheitliche Vorsorge hat mit der EyeSense AG einen Lizenzvertrag für das FiberSense-System zur kontinuierlichen Messung des Glukosewerts (CGM-Systeme) bei Patienten geschlossen. Die Markteinführung ist bis spätestens 2024 geplant. Der Vertrag hat eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren. NanoRepro hat sich damit die Vertriebsrechte in der EU sowie den sechs arabischen Staaten des Golfkooperationsrats (GCC Gulf Cooperation Council) wie etwa für Saudi-Arabien, Kuwait oder Katar gesichert. Markt für CGM-Diabetes-Systeme wächst jährlich um 35 % Die Stoffwechselkrankheit Diabetes ist stark verbreitet. Laut Robert-Koch-Institut sind in Deutschland bereits etwa sieben Prozent der Erwachsenen betroffen. Weltweit gibt es Schätzungen zufolge 425 Millionen Patienten. Bis 2045 soll sich die Zahl auf 700 Millionen Menschen annähernd verdoppeln. Der Markt für CGM-Diabetes-Systeme wie das von der EyeSense AG entwickelte FiberSense-System wächst rasant mit jährlichen Steigerungen von 35 Prozent. Das weltweite Marktvolumen von CGM-Systemen soll nach Angaben der Unternehmensberatung ResearchAndMarkets.com deshalb von 4,6 Milliarden Dollar in 2019 bis 2026 auf 31,1 Milliarden Dollar und damit auf mehr als das Sechsfache steigen. Deutliche Vorteile für die Diabetes-Therapie CGM-Systeme bieten gegenüber der herkömmlichen Messung des Blutzuckers den Vorteil, dass sie den Glukosespiegel fortlaufend ermitteln. Zudem ist bei dieser Art der Messung kein schmerzhaftes Stechen in die Fingerkuppe zur Blutentnahme mehr nötig und die Daten können elektronisch gespeichert, digital verarbeitet und zum Arzt übermittelt werden. Die Messung erfolgt in der Gewebeflüssigkeit unter der Haut und mit Hilfe eines miniaturisierten Faseroptik-Sensors. Dieser kann am Arm oder Bauch getragen werden. Das verschafft den Patienten jederzeit verfügbare wichtige Informationen über den Stand und Verlauf des Zuckerspiegels. Das bietet Sicherheit und verringert die Häufigkeit von Unterzuckerung oder anderen Folgeerkrankungen von Diabetes. FiberSense-System Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung Das FiberSense-System zur kontinuierlichen Glukose-Messung (CGM) wurde in den letzten zehn Jahren von einem Team hochkarätiger Wissenschaftler der Novartis AG-Tochter Ciba Vision entwickelt und ist nunmehr eigenständig. Dr. Achim Mueller, CEO von EyeSense, welcher bereits die F&E-Abteilung der Ciba Vision leitete und FiberSense entwickelt hat, erklärt: "Ich freue mich sehr über diese strategische Vertriebspartnerschaft mit der NanoRepro AG und sehe große Synergien für den Vertrieb des FiberSense-Systems." Markteinführung für 2024 geplant- Vertriebsteam wird ausgebaut Der neue Lizenzvertrag eröffnet für NanoRepro schon ab der geplanten Markteinführung im Jahr 2024 enormes Geschäftspotential mit hohen wiederkehrenden Umsätzen. Die Zeit bis zur Markteinführung wird NanoRepro nutzen, um den Vertrieb in diesem Segment zu verstärken und neben den etablierten Vertriebskanälen zu Krankenhäusern und Ärzten, die bereits mit Corona-Schnelltests beliefert werden, zusätzliche Vertriebswege aufzubauen. Luc Vierstraete begleitet Markteinführung "Hierzu konnte mit Luc Vierstraete ein ausgewiesener Experte für den Aufbau des erforderlichen Marketing- und Vertriebsteams gewonnen werden", sagt Lisa Jüngst, Vorstandsvorsitzende bei NanoRepro. Vierstraete leitete über mehr als zehn Jahre den Bereich Diabetes Care bei Roche Diagnostics. Er wird NanoRepro ab Ende des Jahres 2022 beratend zur Seite stehen. Weitere Portfolioerweiterung geplant "Aufgrund des außergewöhnlichen Erfolges im Vertrieb von Corona-Schnelltests im vergangenen Jahr und weiterhin positivem Ausblick verfügt NanoRepro über hohe Liquidität, weshalb wir auch nach dem Erwerb der Lizenz am FiberSense-System noch für weitere Produkte und Dienstleistungen im Bereich Geschäfts- oder Endkunden offen sind, wenn diese zu unserer Strategie und in das Produktportfolio von NanoRepro passen", sagt Stefan Pieh, Finanzvorstand der NanoRepro AG. Auch wenn die NanoRepro AG in näherer Zukunft weiterhin mit einem starken SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest-Geschäft rechnet, ist dieses Geschäft von der Entwicklung der pandemischen Lage abhängig. Mit dem Aufbau des CGM-Geschäftsfelds legt die NanoRepro AG folgerichtig den Grundstein für weiteres Wachstum nach Abflachen der COVID-19-Pandemie. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - unter anderem einen Corona-Antikörper- und mehrere Corona-Antigen-Tests sowie fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

