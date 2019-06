DGAP-News: NaturEner USA erteilt der Nordex Group Serviceaufträge für Windparks mit insgesamt 400 MW

DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

NaturEner USA erteilt der Nordex Group Serviceaufträge für Windparks mit insgesamt 400 MW



21.06.2019 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, Chicago, 21. Juni. NaturEner USA, LLC, hat erneut die Nordex Group mit dem Service ihrer Windparks im Volumen von 400 MW in den USA beauftragt. Im Einzelnen sind es drei Windparks mit Anlagen der Acciona Windpower Plattform in Montana: Glacier Wind I und II in der Nähe von Ethridge und Rim Rock, in der Nähe von Kevin. Die drei Windparks bestehen aus 266 Anlagen des Typs AW77/1500. Bereits seit der Inbetriebnahme 2009 war die Nordex Group für die Service-Dienstleistungen zuständig. Die neuen Serviceverträge erstrecken sich auf eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren. "Wir freuen uns, unsere langjährige Beziehung zur Nordex Group fortzusetzen und unsere O&M-Verträge zu verlängern", sagte Jim Kutey, Präsident von NaturEner USA, LLC. "Mit der Vertragsverlängerung verlassen wir uns weiterhin auf die Nordex Group, um zuverlässige, leistungsstarke und kostengünstige Betriebs- und Wartungsdienstleistungen zu erhalten. Unser gemeinsames Ziel ist es, einen sicheren und zuverlässigen Betrieb für die kommenden Jahre zu gewährleisten." "Wir sind stolz darauf, dass sich NaturEner wieder für unseren Service entschieden hat. Wir wissen, dass NaturEner hohe Ansprüche an die Servicequalität hat und schätzen das erneut entgegengebrachte Vertrauen in unsere Service-Kompetenz, sagt Pablo Pulpeiro, CEO Nordex USA". Diese Vertragsverlängerung ergänzt den guten serviceseitig betreuten Anlagenbestand der Nordex Group in Nordamerika, der sich derzeit aus 4,2 GW zusammensetzt.



NaturEner USA, LLC - ein Profil

NaturEner USA, LLC entwickelt und betreibt Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in Nordamerika. Weitere Informationen über NaturEner USA, LLC finden Sie auf der Website: https://www.naturener.us/ Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat mehr als 25 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Rückfragen:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1116

fzander@nordex-online.com

21.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de