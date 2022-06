DGAP-News: niiio finance group AG: niiio finance group AG engagiert Michael Kuhlow als neuen Head of Sales

DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Personalie

niiio finance group AG: niiio finance group AG engagiert Michael Kuhlow als neuen Head of Sales



01.06.2022 / 08:00

niiio finance group AG engagiert Michael Kuhlow als neuen Head of Sales



Görlitz, 01. Juni 2022: Die börsengelistete niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, hat zum 1. Juni 2022 Michael Kuhlow (57) als neuen Vertriebsleiter gewonnen. Der 57-Jährige verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarktgeschäft: Zuletzt verantwortete er als Director des US-amerikanischen Finanztechnologieanbieters TradingScreen den Aufbau der Niederlassung in Frankfurt, von dort aus leitete er den Vertrieb der der multi Asset order-routing Plattform (EMS) in der gesamten DACH-Region und betreute große institutionelle Anleger auf der Buy- und Sell-Side.



Zuvor arbeitete Kuhlow u.a. als Equity Sales Spezialist für ThomsonReuters in Frankfurt und bei JP Morgan Cazenove in London, wo er beispielsweise für die Ausführung von europaweiten Transaktionen im Immobilienaktiensektor zuständig war. Davor arbeitete er u.a. bei ABN Amro in London im pan-europäischen Aktienvertrieb an deutsche Institutionen sowie im Equity Sales der Deutschen Bank in Hongkong und Düsseldorf.

Wir freuen uns sehr, einen Vertriebsleiter mit so ausgewiesener Erfahrung im globalen Investment Banking -Geschäft und im Aufbau von Beziehungen zu europäischen institutionellen Kunden gewonnen zu haben, betont Johann Horch, CEO der niiio finance group AG. Ich kenne die Bedürfnisse der Asset Manager sehr genau. Die niiio finance group als Anbieter einer innovativen WealthTech-Plattform ermöglicht ihnen substanzielle Effizienzgewinne und bietet zugleich die Sicherheit, stets konform mit den aktuellen Regularien zu arbeiten. Ich freue mich darauf, das Team bei seiner weiteren Expansion in Europa begleiten zu dürfen, so Michael Kuhlow.



Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG (niiio) kreiert eine skalierbare pan-europäische WealthTech-Plattform, indem sie technologische Innovationen bündelt und damit Asset und Wealth Manager befähigt, ihre Prozesse zu digitalisieren und ihre Kunden optimal zu betreuen. niiio ist ein Software-as-a-Service (SaaS) Provider für das Asset und Wealth Management. Als one-stop-shop digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner über 80 europäischen Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Als Branchenvorreiterin treibt niiio auch die Konsolidierung des Softwaremarktes voran und plant, bestehende Prozesse mittel- bis langfristig dezentral über die Distributed Ledger Technologie (DLT) und Blockchain abzubilden. Die Vision von niiio ist die kostengünstige digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und der anschließende Handel von Wertpapieren auf DLT-Basis und somit ein dezentrales Settlement auf Basis der Blockchain-Technologie.

Kontakt:

Inga Gerlinger

E-Mail: ir@niiio.finance

