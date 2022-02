DGAP-News: PAC: SAP-Services von q.beyond sind 'Best in Class'

DGAP-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

PAC: SAP-Services von q.beyond sind 'Best in Class'



21.02.2022 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PAC: SAP-Services von q.beyond sind "Best in Class"

- Marktforscher vergeben höchste Bewertung für Mittelstands-SAP-Dienste von q.beyond

- Umfassende Service-Bandbreite und Kundenstimmen überzeugen

- Top-Bewertungen in sämtlichen Kategorien des PAC RADARs für SAP- Services

Köln, 21. Februar 2022 - Die Marktbeobachter von PAC haben die SAP-Services von q.beyond im Mittelstandskunden-Bereich mit der höchstmöglichen Bewertung "Best in Class" eingestuft. Grundlage ist eine vorangegangene, umfassende Untersuchung von PAC (Pierre Audoin Consultants), die den gesamten SAP-Anbietermarkt in Deutschland bewertet. Bei der Beurteilung kamen neben der detaillierten Befragung der Anbieter insbesondere auch Bewertungen von q.beyond Kunden zum Tragen, die auf die SAP-Services des IT-Dienstleisters zurückgreifen.

"Bei q.beyond haben sowohl die Bandbreite an SAP-Services als auch die überdurchschnittlichen Bewertungen der Kunden überzeugt", fasst Joachim Hackmann, Vice President Business Applications bei PAC, die Einstufung zusammen. "Mittelständische Unternehmenskunden erhalten bei q.beyond das gesamte SAP-Spektrum - von der Beratung und Transition über den fortlaufenden Betrieb bis hin zum Application Management sowie auch Lösungen für das Lizenzmanagement. In Kombination mit den weiteren IT-Services von q.beyond wie etwa dem digitalen Arbeitsplatz, den eigenen Rechenzentren oder auch den Public-Cloud-Services ergibt sich aus Kundensicht ein umfassendes Portfolio."

Herausragende Bewertungen in sämtlichen Kategorien

Neben der "Best in Class"-Bewertung in der Kategorie "SAP Services for SMBs in Germany 2022" erhielt q.beyond darüber hinaus die Bewertung "Excellent" in den Segmenten "SAP Consulting & Systems Integration", "Legacy & Private Cloud-based SAP Hosting", "Public Cloud-based SAP Hosting", "SAP Hosting", "SAP Application Management" sowie "SAP S/4HANA-related Services".

Umfassender IT-Service-Ansatz für den Mittelstand

"Diese herausragenden Bewertungen der Marktbeobachter von PAC belegen erneut eindrucksvoll, dass wir mit unseren SAP-Leistungen am Markt genau richtig aufgestellt sind und mit dieser umfassenden Bandbreite an Lösungen und Diensten den Nerv unserer Kunden treffen: Der Mittelstand benötigt einen Ansprechpartner auf Augenhöhe, mit dem er das Thema IT-Transformation ganzheitlich und pragmatisch anpacken kann", so Thorsten Raquet, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond.

In den zurückliegenden Monaten hat q.beyond verschiedene SAP-Projekte bei ihren Kunden erfolgreich zum Abschluss gebracht - darunter auch die SAP S/4HANA Einführung bei Tchibo, die europaweit als eine der größten Einführungen der neuesten SAP-Suite im Retail-Bereich gilt. Sowohl diese als auch weitere gute Kundenbewertungen flossen in das Urteil von PAC ein.

Objektive Ergebnisse mittels Kundenbefragung

Der PAC RADAR ist ein Werkzeug des Marktforschungsunternehmens zur Bewertung und Einordnung führender IT-Service-Anbieter in verschiedenen Märkten. Die Bewertung findet auf Grundlage definierter Kriterien statt, welche sich auf die Hauptcluster "Market Strength" und "Competence" verteilen. Zudem werden kategoriespezifische Kriterien und Kundenstimmen hinzugezogen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Microsite von PAC. Ein aktueller Leitfaden mit dem Titel "Masterplan Prozessdigitalisierung - Fit für die SAP S/4HANA-Migration" steht hier zur Verfügung.



Über das Unternehmen:

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP und IoT.

Die q.beyond AG ist im September 2020 aus der QSC AG hervorgegangen. Das Unternehmen verfügt über Standorte in ganz Deutschland, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.

Kontakt:

q.beyond AG

Arne Thull

Leiter Investor Relations/Mergers & Acquisitions

T +49 221 669-8724

invest@qbeyond.de

www.qbeyond.de