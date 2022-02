DGAP-News: PANTALEON Films: Dreharbeiten zur neuen internationalen Sky Original Serie UNWANTED voll im Gange

DGAP-News: Pantaflix AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PANTALEON Films: Dreharbeiten zur neuen internationalen Sky Original Serie UNWANTED voll im Gange



23.02.2022 / 11:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PANTALEON Films: Dreharbeiten zur neuen internationalen Sky Original Serie UNWANTED voll im Gange München, 23. Februar 2022. PANTALEON Films, eine 100-prozentige Filmproduktionstochter der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), befindet sich inmitten der Dreharbeiten zum neuen Sky Original UNWANTED. Die achtteilige Thrillerserie produziert PANTALEON Films gemeinsam mit Sky Studios und Indiana Production. Regie führt der Oscar-nominierte und mehrfach ausgezeichnete Regisseur Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang"). Die Serie wird bald in allen Sendegebieten von Sky ausgestrahlt und kann bei NOW gestreamt werden. UNWANTED basiert auf dem Buch "Bilal" des italienischen Journalisten Fabrizio Gatti. Seine investigative Recherche erzählt die Geschichte von 28 afrikanischen Migrant*innen auf ihrer Flucht nach Europa. Sie wirft zudem ein Schlaglicht auf das brutale Vorgehen von Schleuserbanden und den modernen Menschenhandel. Der Cast besteht aus zahlreichen internationalen Darsteller*innen wie: Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N'Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo und Scot Williams. Synopsis

Das Kreuzfahrtschiff Orizzonte bietet seinen 5.000 Passagier*innen fünfzehn Restaurants, ein Theater, Nachtclubs, Geschäfte, Schwimmbäder und einen großzügigen Wellnessbereich. Schon in der ersten Nacht auf See holt die Urlauber*innen auf ihrer vermeintlich unbeschwerten Reise die Realität ein, als das Schiff 28 afrikanische Migrant*innen aus dem Mittelmeer rettet. Sie sind die Überlebenden eines Schiffbruchs, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Auf ihrem Weg nach Italien und auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Sklaverei und Verfolgung ist die Orizzonte zugleich Rettung und erster Schritt in eine Welt, von der die Migrant*innen geträumt haben. Als die 28 Überlebenden erfahren, dass die Orizzonte zurück nach Libyen steuert - an den Ort, von dem sie geflohen sind - wird das Kreuzfahrtschiff zum Brennglas für die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, "illegale" Einwander*innen fernzuhalten. An Bord der Orizzonte prallen Menschlichkeit und Grausamkeit, Toleranz und Rassismus, Hoffnung und Trauer, Leben und schließlich Tod unausweichlich aufeinander. "Unser Herz schlägt für Entertainment. Das bedeutet aber nicht, dass wir unsere Zuschauer*innen nicht auch mit unangenehmen Realitäten und Themen konfrontieren dürfen, die uns alle angehen. Mit UNWANTED realisieren wir mit unseren Partnern Sky Studios und Indiana Production sowie Oliver Hirschbiegel ein wichtiges Buch und eine bewegende Geschichte. Gemeinsam möchten wir ein gesamtgesellschaftliches Thema um eine Perspektive erweitern - und zwar mit dem Handwerk, das wir am besten beherrschen: dem Filmemachen", sagt Patrick Zorer, Geschäftsführer von PANTALEON Films.



"UNWANTED ist ein weiteres Ergebnis der Sky-DNA, welche auf modernen Themen, Talenten und Qualität baut und brisante Themen aufgreift, die für unsere Gesellschaft relevant sind und Aufmerksamkeit verdienen. UNWANTED erzählt eine fiktionale Geschichte, die selbst vor einer Kontroverse wie der Migration nicht zurückschreckt - inspiriert vom mutigen Werk von Fabrizio Gatti. Sie wird von Sky Studios zusammen mit PANTALEON Films und Indiana Production produziert und zeichnet sich durch die starke Führung von Stefano Bises sowie durch eine internationale Besetzung aus. Wieder einmal bieten wir eine spannende, sehenswerte Serie an, mit der sich jeder und jede identifizieren kann. Mit einer Geschichte, die Europäer*innen und Migrant*innen buchstäblich ins selbe Boot setzt. Tourist*innen und sogenannte ,illegale' Migrant*innen sind im Mittelmeer verloren und können in keinem Hafen anlegen", sagt Antonella d'Errico, Executive Vice President for Programming bei Sky Italia. Produziert wird die Serie auf Seiten von PANTALEON Films von Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Köhler und Produzent Sascha Rosemann, der das Buch von Fabrizio Gatti adaptiert hat. Für Indiana zeichnen Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli und Marco Cohen verantwortlich. Executive Producer für Sky Studios sind Nils Hartmann und Sonia Rovai.

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft der PANTALEON Films, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios, der Kreativagentur Creative Cosmos 15 sowie der Audioproduktionseinheit PantaSounds gehört auch PANTAFLIX Technologies zur Unternehmensgruppe. Sie ermöglicht durch die eigenentwickelte, cloudbasierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Nutzern einerseits den Zugang zu einem umfangreichen Film- und Serienangebot. Andererseits fungiert PANTAFLIX Technologies als Enabler und One-Stop-Shop-Lösung für professionelle Anwender im Rahmen eines B2B2C-Ansatzes. Die SZ Cinemathek, Weltbild sowie Airbus bzw. die Deutsche Bundeswehr setzen PANTAFLIX für ihr maßgeschneidertes Streamingangebot ein. Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Joyn, Netflix, StudioCanal und Warner Bros. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin und München vertreten. Die PANTAFLIX AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com. PANTAFLIX Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: crossalliance.de PANTAFLIX Media Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Jens Jüttner

Tel.: +49 (0)89 1250903-30

E-Mail: jj@crossalliance.de

Website: crossalliance.de

23.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de