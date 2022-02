DGAP-News: PIERER Mobility AG: Rekordwachstum in 2021

DGAP-News: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PIERER Mobility AG: Rekordwachstum in 2021



01.02.2022 / 07:00

Corporate News Wels, 01. Februar 2022

PIERER Mobility AG: Rekordwachstum in 2021

Umsatz: 2.041,7 Mio. (+33%)

EBIT: 193,5 Mio. (+80%)

EBITDA: 332,2 Mio. (+42%)

Absatz Motorräder: 332.881 (+23%)

Absatz Fahrräder: 102.753 (+40%), davon E-Bicycles 76.916 (+37%)

Positive Prognose für 2022

Listing im prime market der Wiener Börse



Vorläufiger Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2021

Die PIERER Mobility-Gruppe verbesserte im Geschäftsjahr 2021 trotz höchster Herausforderungen in der Zulieferkette den Umsatz um rund 1/3 und erzielte einen Rekordumsatz von EUR 2.042 Mio. (Vorjahr: EUR 1.530 Mio.). Die Unternehmensgruppe steigerte das vorläufige EBIT um rund 80% auf EUR 193,5 Mio. (Vorjahr: EUR 107,2 Mio.), was einer EBIT-Marge von 9,5% entspricht. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit EUR 332,2 Mio. um rund EUR 100 Mio. über dem Vorjahreswert von EUR 233,5 Mio. Die EBITDA-Marge beläuft sich auf 16,3%.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden in das Wachstum rund EUR 178,5 Mio. investiert, davon ca. EUR 131,1 Mio. in Produktentwicklung & Werkzeuge sowie EUR 47,4 Mio. in Betriebsanlagen & Infrastruktur bei einem Rekord-Free Cash-Flow von EUR 172,2 Mio. Dieser entspricht 8,4% des Umsatzes.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Anzahl der Beschäftigten um 663 Mitarbeiter erhöht. Zum 31.12.2021 beschäftigte die PIERER Mobility-Gruppe insgesamt 5.249 Mitarbeiter; davon 4.340 in Österreich. Im Bereich Forschung & Entwicklung sind ca. 1.000 Mitarbeiter tätig (entspricht ~ 19 % der Belegschaft).



Absatz Motorräder: 332.881 (+23%)



Mit 249.290 verkauften KTM Motorrädern, 60.801 verkauften HUSQVARNA Motorrädern und 22.790 verkauften GASGAS Motorrädern im Geschäftsjahr 2021, konnte ein Absatz von 332.881 Motorrädern (2020: 270.407 Stück) erzielt werden. Der Motorradbereich erreichte somit ein Absatzplus von 23%. In den Vertriebsregionen von Europa lag der Absatz bei rund 120.000 Motorrädern und rund zwei Drittel der Motorräder (rd. 210.000) wurden in den Märkten außerhalb Europas abgesetzt. Signifikante Zuwächse verzeichnet auch die nordamerikanische Vertriebstochter mit knapp 66.000 abgesetzten Motorrädern (+25%), und in Australien konnte der Absatz um 26% auf ca. 21.000 gesteigert werden. Die stärksten Wachstumspotentiale zeigten sich in Südamerika (+62%) mit 32.500 und in Asien (+56%) mit 30.000 verkauften Motorrädern.

Ein ähnliches Bild spiegelt sich im internationalen Marktumfeld wider, wobei hier der europäische Motorradmarkt um ca. 8% auf 740.000 Stück gewachsen ist. Der Marktanteil aller drei Marken liegt somit im Jahr 2021 bei 11,5%. Ebenfalls positiv entwickelten sich sowohl der amerikanische als auch der australische Markt, mit jeweils deutlich zweistelligen Marktanteilswerten von 11,3% bzw. 19,7%. Der indische Gesamtmotorradmarkt befindet sich leicht im Aufschwung (+2%). Bajaj setzte in Indien 60.000 KTM und Husqvarna Motorräder ab, resultierend in einem Marktanteil von 7%.



Absatz Fahrräder: 102.753 (+40%), davon E-Bicycles 76.916 (+37%)



Darüber hinaus konnte die Fahrrad-Division mit den Marken HUSQVARNA, R RAYMON und GASGAS ein Absatzwachstum von mehr als 40% erzielen und 102.753 Fahrräder (Vorjahr: 73.277) verkaufen, davon 76.916 E-Bicycles (Vorjahr: 56.064). Rund 76% des Absatzes entfallen auf die DACH-Region.



Große Erfolge im Rennsport 2021 - PIERER Mobility gewinnt mit GasGas Rally Dakar 2022



Unter den drei Marken KTM, Husqvarna und GasGas wurden in 2021 sowohl im Straßen- als auch im Offroadsport 21 Weltmeistertitel gewonnen. Jeffrey Herlings sicherte sich auf KTM die Weltmeisterkrone in der MX GP, Coober Webb (ebenfalls KTM) krönte sich zum Supercross Champion und Billy Bolt (Husqvarna) gewann die Hard Enduro Series, um nur einige zu nennen. Im Straßenrennsport triumphierten in der Moto 2 gleich zwei KTM Fahrer, Remy Gardner vor seinem Teamkollegen Raul Fernandez, die auch beide in die MotoGP 2022 aufrücken.

Anfang des Jahres 2022 gewann Sam Sunderland die prestigeträchtige Rally Dakar auf GasGas. Matthias Walkner, der amtierende Cross Country Rallies Weltmeister, erlangte den dritten Platz.



Positive Prognose für 2022

Die PIERER Mobility-Gruppe setzt im Geschäftsjahr 2022 trotz bestehender Herausforderungen in der Zulieferkette weiterhin auf Wachstum in allen Kernbereichen, sowohl bei den Motorrädern als auch bei den (E-)Fahrrädern. Der Vorstand rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 bis 10% (Geschäftsjahr 2021: rund EUR 2.041,7 Mio.) bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10% und einer EBITDA-Marge zwischen 15 und 17%.

Listing im Prime Market der Wiener Börse



Die PIERER Mobility AG beabsichtigt, die Aufnahme ihrer Aktien in den Amtlichen Handel (Segment den prime market) der Wiener Börse zu beantragen. Somit kommt mit der Pierer Mobility AG als führender europäischer Zweiradhersteller ein wesentlicher Teil der Pierer Unternehmensgruppe mit einem zusätzlichen Listing an die Wiener Börse. Die Handelsaufnahme im prime market, das Top-Segment der Wiener Börse, erfolgt voraussichtlich am 1. März 2022.

Stefan Pierer: "Mit diesem Schritt möchten wir unserem Heimatmarkt und der Wiener Börse ein Zeichen unseres Commitments zum österreichischen Kapitalmarkt setzen und freuen uns bereits auf die Aufnahme in den Prime Market."



Das Primärlisting der Aktien der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02) bleibt weiterhin bei der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.



Vorläufige Kennzahlen 2021 der PIERER Mobility-Gruppe (konsolidiert)

BEDEUTSAMSTE FINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN: Ertragskennzahlen 2020 2021 Vdg. Umsatz EURm 1.530,4 2.041,7 33% EBITDA EURm 233,5 332,2 42% EBITDA-Marge 15,3% 16,3% EBIT EURm 107,2 193,5 80% EBIT-Marge 7,0% 9,5% WEITERE FINANZIELLE KENNZAHLEN: Ertrags- und Kapitalflusskennzahl 2020 2021 Vdg. Ergebnis nach Steuern EURm 69,5 149,4 >100% Free Cash-Flow EURm 165,8 172,2 4% Bilanzkennzahlen 2020 2021 Vdg. Bilanzsumme EURm 1.686,0 2.035,2 21% Eigenkapital EURm 654,1 771,9 18% Eigenkapitalquote 38,8% 37,9% Nettoverschuldung EURm 312,4 189,9 -39% Gearing 47,8% 24,6% Sonstige 2020 2021 Vdg. Investitionen1) EURm 150,2 178,5 19% Anzahl Mitarbeiter Headcount 4.586 5.249 14%

1) exklusive Leasingzugänge (IFRS 16) in Höhe von EURm 24,6

Der Jahresfinanzbericht sowie der Nachhaltigkeitsbericht über das Geschäftsjahr 2021 werden am 29. März 2022 veröffentlicht und sind auf der Website der Gesellschaft www.pierermobility.com unter folgenden Links abrufbar:

https://www.pierermobility.com/investor-relations/berichte/

https://www.pierermobility.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsberichte



Über die Gruppe



Die PIERER Mobility-Gruppe ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, HUSQVARNA Motorcycles und GASGAS zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern zu den europäischen Technologie- und Marktführern. Das Produktportfolio umfasst neben Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auch emissionsfreie Zweiräder mit Elektroantrieben (E-Motorcycles, E-Bicycles und E-Scooter). Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen geschaffen, eine global führende Rolle im Niedrigvoltbereich (48 Volt) einzunehmen. Der Einstieg in die (E-)Bicycle Sparte mit der PIERER E-Bikes GmbH war ein weiterer wichtiger Schritt, um die Aktivitäten auch im Bereich der Fahrrad-Elektromobilität zu intensivieren. Die Fahrräder werden unter den Marken HUSQVARNA E-Bicycles, R Raymon, GASGAS E-Bicycles und FELT Bicycles vertrieben, um am attraktiven Marktwachstum in diesem Segment zu partizipieren und sich in diesem Bereich zu einem bedeutenden internationalen Player zu entwickeln.

Rechtlicher Hinweis



