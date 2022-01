DGAP-News: Pyrum Innovations AG: Amtsniederlegung im Aufsichtsrat

DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Personalie

Pyrum Innovations AG: Amtsniederlegung im Aufsichtsrat Dillingen / Saar, 27. Januar 2022 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Jürgen Fischer sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat und damit vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Herr Fischer widmet sich zukünftig seinen Aufgaben im Tochterunternehmen Pyrum Innovations S.A. und der Unterstützung des Vertriebs neuer Kundenanlagen. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG, dankte Jürgen Fischer im Namen des gesamten Vorstands: "Wir danken Herrn Fischer für die engagierte Unterstützung sowie die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns, dass er uns auch weiterhin bei unseren Wachstumsplänen tatkräftig unterstützt." Pyrum beabsichtigt, den Sitz im Aufsichtsrat bei den anstehenden Aufsichtsratswahlen auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli 2022 neu zu besetzen.

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei vollkommen energieautark, spart bis zu 98 % der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recovered Carbon Black. Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt und kann als Rohstoff in Produktionsprozessen eingesetzt werden. Darüber hinaus forscht Pyrum fortlaufend sowohl an neuen Input-Stoffen sowie an neu zu produzierenden Rohstoffen, wie etwa die laufenden Tests zur Extraktion von Wasserstoff aus dem mittels der patentierten Technologie gewonnenen Gas. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert.

