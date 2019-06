DGAP-News: Ringmetall präsentiert Aktionären aktuelle Strategie im Rahmen der Hauptversammlung

DGAP-News: Ringmetall Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung

- Breiter Zuspruch zum aktuellen Kurs des Unternehmens

- Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erteilt München, 14. Juni 2019 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat heute ihren Aktionären ihre aktuelle Unternehmensstrategie und Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2018 im Rahmen ihrer 22. Ordentlichen Hauptversammlung präsentiert. Vom Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 Euro waren in diesem Jahr 66,85 Prozent zum Zeitpunkt der Abstimmung über die Beschlussvorschläge auf der Hauptversammlung vertreten. Im Rahmen seiner Präsentation gab Vorstandssprecher Christoph Petri einen Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Jahres. "Trotz einiger Unwägbarkeiten, die uns den Geschäftsverlauf alles andere als vereinfacht haben, blicken wir auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück", so Vorstand Petri. "Mit unserem Eintritt in den Markt für Inliner hat Ringmetall einen bedeutenden Schritt vollzogen. Durch weitere Zukäufe planen wir, diesen Markt weiter zu konsolidieren und so neben den Fassverschlusssystemen ein weiteres starkes Standbein im Bereich der Spezialverpackungen aufzubauen." In der anschließenden Generaldebatte erörterten die anwesenden Aktionäre Einzelheiten des Geschäftsverlaufs und der zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte. In der Abstimmung selbst wurden diese nahezu einstimmig gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet. Im Detail zeigte sich die prozentuale Zustimmung wie folgt: Tagesordnungspunkt 2 99,93 Prozent

Tagesordnungspunkt 3 94,12 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 98,90 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 99,59 Prozent

Tagesordnungspunkt 6 99,29 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 100,0 Prozent



Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.



Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall AG

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0 )174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro im Jahr.

