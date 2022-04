DGAP-News: RM Rheiner Management AG: Feststellung Jahresabschluss 2021, Nachbesserungsvolumen

DGAP-News: RM Rheiner Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

RM Rheiner Management AG: Feststellung Jahresabschluss 2021, Nachbesserungsvolumen



07.04.2022 / 12:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





In der gestrigen Aufsichtsratssitzung wurde der Jahresabschluss 2021 der RM Rheiner Management AG festgestellt. Die Gesellschaft weist mit einem Jahresüberschuss von 966 TEUR (2020: 2.178 TEUR) ein Ergebnis unter dem des Vorjahres aus, das allerdings sehr stark positiv durch Nachbesserungserträge beeinflusst war.



Der Inventarwert je Aktie (NAV) der RM Rheiner Management AG beträgt per 07.04.2022 etwa 44,60 EUR (31.12.2021: 44,30 EUR). Bei dessen Berechnung bleiben sämtliche Nachbesserungsrechte außer Ansatz.



Das Gesamtvolumen der von der RM Rheiner Management AG gehaltenen Nachbesserungsrechte ("Nachbesserungsvolumen") beträgt aktuell ca. 9,1 Mio. Euro.



Das Nachbesserungsvolumen berechnet die RM Rheiner Management AG aus dem Produkt der Anzahl der Aktien einer Gesellschaft, für welche die RM Rheiner Management AG Nachbesserungsrechte hält, und dem festgesetzten Abfindungspreis im Rahmen einer aktienrechtlichen Strukturmaßnahme (z.B. Squeeze-out, Abschluss eines Beherrschungsvertrages) für diese Aktien, den die RM Rheiner Management AG in der Regel bereits vereinnahmt hat. Die Höhe des festgesetzten Abfindungspreises ist Basis für eine eventuelle Nachbesserung und wird regelmäßig im Rahmen eines Spruchverfahrens auf ihre Angemessenheit überprüft und ggf. erhöht. Im Falle eines erfolgreichen Spruchverfahrens fließt der RM Rheiner Management AG auf das Nachbesserungsvolumen der betroffenen Aktien ein Prozentsatz des Nachbesserungsvolumens zu, welcher der prozentualen Erhöhung des Abfindungspreises pro Aktie im Spruchverfahren entspricht. Bei erfolgreichem Abschluss werden zusätzlich auf die Nachbesserung Zinsen fällig, die aktuell fünf Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank liegen.



Die sechs größten im Nachbesserungsvolumen enthaltenen Positionen sind derzeit:



Audi AG 2,3 Mio. Euro

Hypovereinsbank AG 2,2 Mio. Euro

MAN SE 0,8 Mio. Euro

Kölnische Rück AG 0,8 Mio. Euro

Bank Austria Creditanstalt AG 0,6 Mio. Euro

Linde AG 0,4 Mio. Euro



Zum jetzigen Zeitpunkt können keine verlässlichen Aussagen darüber gemacht werden, ob und wann es gegebenenfalls zu Nachbesserungen aus diesen und anderen laufenden Spruchverfahren kommen wird. Die Gesellschaft wird auch in Zukunft in ihrer Halbjahres- und Jahresberichterstattung regelmäßig die wichtigsten Positionen ihres Nachbesserungsrechteportfolios veröffentlichen.



Köln, 07. April 2022



Der Vorstand

Ansprechpartner bei Rückfragen:



Hans Peter Neuroth

Mitglied des Vorstands der RM Rheiner Management AG

Friesenstraße 50, 50670 Köln



Tel. (02 21) 8 20 32- 0

Fax (02 21) 8 20 32- 30



email silvia.schneider@rheiner-management.de

web www.rheiner-management.de