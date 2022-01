DGAP-News: SAF-HOLLAND SE: Personelle Veränderung im Vorstand der SAF-HOLLAND SE

DGAP-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Personalie

Corporate News

Personelle Veränderung im Vorstand der SAF-HOLLAND SE

- Inka Koljonen, Finanzvorständin der SAF-HOLLAND SE, legt ihr Mandat zum 31. Januar 2022 nieder, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen

- Vorstandsvorsitzender Alexander Geis wird vorübergehend auch das Finanzressort führen

- Der Aufsichtsrat dankt Frau Koljonen für die gute Zusammenarbeit

Bessenbach, 19. Januar 2022. Inka Koljonen, als Mitglied des Vorstands seit 1. September 2020 bei der SAF-HOLLAND SE für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling, Interne Revision, IT, Recht und Compliance sowie Investor Relations, Corporate & ESG Communications verantwortlich, legt ihr Vorstandsmandat zum 31. Januar 2022 nieder, um sich neuen beruflichen Herausforderungen bei einem großen deutschen Lkw-Hersteller zu widmen. Das Finanzressort wird ab 1. Februar 2022 interimistisch durch den Vorstandsvorsitzenden Alexander Geis geführt.

"Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Frau Koljonen, das Unternehmen vorzeitig zu verlassen", sagt Dr. Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAF-HOLLAND SE. "Wir danken Frau Koljonen für ihr Engagement und die gute, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie ihre Beiträge für das Unternehmen. Wir wünschen ihr viel Erfolg in ihrer weiteren beruflichen Entwicklung".

SAF-HOLLAND CEO Alexander Geis ergänzt: "Inka hat maßgeblich zur neuen Ausrichtung des Finanzressorts beigetragen. Für ihren Einsatz bedanke ich mich herzlich. Wir respektieren ihre Entscheidung, bedauern diese aber sehr. Wir alle im Unternehmen wünschen ihr viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft".

Der Aufsichtsrat der SAF-HOLLAND SE hat die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger eingeleitet.



Kontakt Petra Müller

Leiterin Investor Relations, Corporate und ESG Communications

Tel: +49 (0) 6095 301 918

ir@safholland.de

Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE mit Sitz in Bessenbach zählt zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten, vor allem für Trailer und Lkw. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) sowie an den Großhandel und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Mit der Innovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 3.600 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Weitere Information erhalten Sie unter: https://corporate.safholland.com/de

Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangels Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die SAF-HOLLAND SE plant nicht die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Mitteilung zu registrieren.

Kontakt:

Petra Müller

Leiterin Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-918

