DGAP-News: SAF-HOLLAND unterzeichnet Charta der Vielfalt

SAF-HOLLAND unterzeichnet Charta der Vielfalt

Bessenbach, 11. März 2022. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND") hat die Charta der Vielfalt unterzeichnet und damit ein klares Zeichen für Vielfalt und Toleranz in der Arbeitswelt gesetzt. Das Unternehmen signalisiert die Wertschätzung aller Mitarbeitenden unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.

Als internationales Unternehmen mit Standorten weltweit ist Diversität schon immer ein gelebtes Unternehmensziel. "Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt wollen wir ein Zeichen setzen und auch offiziell unser Wertesystem nach außen hin sichtbar machen," sagt Alexander Geis, CEO der SAF-HOLLAND SE.

Die Initiative will den Gedanken der Vielfalt in der deutschen Unternehmenslandschaft verankern. Ziel ist es, ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen, das auf Einbeziehung und gegenseitigem Respekt basiert. SAF-HOLLAND verpflichtet sich mit der Unterzeichnung der Charta, Chancengleichheit und Diversität aktiv umzusetzen und zu fördern. Es wird eine Unternehmenskultur gepflegt, die von gegenseitigem Respekt und Achtung jeder und jedes Einzelnen geprägt ist.

"Jeder Mensch ist einzigartig und bringt deshalb unterschiedliche Stärken mit. Wir sind der festen Überzeugung, dass diese Vielfalt uns als Unternehmen ebenso wie die gesamte Belegschaft voranbringt und Potenziale ausschöpft, die häufig unterschätzt werden," betont Geis. "Unser 2021 etabliertes globales Diversity Council hat die Aufgabe, Vielfalt, Gleichberechtigung, Gleichstellung und Inklusion bei SAF-HOLLAND noch weiter zu verbessern. Wir wollen den Dialog intensivieren und fördern, um den Informationsaustausch voranzutreiben und neue Initiativen zu implementieren."



Über SAF-HOLLAND Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen für Lkw und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung und Vernetzung von Trailern sowie auf der Elektrifizierung von Achsen. Die Produkte und Lösungen werden unter den Marken SAF, Holland, V.Orlandi, TrailerMaster, Neway, KLL und York vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung auf sechs Kontinenten. Im Nachrüstgeschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte. Rund 3.600 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie. Die SAF-HOLLAND Aktie ist seit 2007 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und Teil des Auswahlindex SDAX. Weitere Information erhalten Sie unter: www.safholland.com.

Kontakt:

Petra Müller

Leiterin Investor Relations, Corporate und ESG Communications



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-918

